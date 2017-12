La Diputación de A Coruña finalizará el próximo año la renovación del tramo coruñés de la carretera que va de Momán (Xermade) a As Pontes. Así, después de invertir 112.000 euros en el ensanchado y el asfaltado de la vía, ya está asignada otra partida de 138.240 euros para aglomerarla en 2018, una actuación que pondrá fin a una obra muy demanda por los vecinos durante años.



La inversión para la mejora del firme en este tramo, de poco más de un kilómetro y medio, se incluye dentro de la novena fase del Plan de Investimento en Vías Provinciais 2017 y salió publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.



La pavimentación se realizará con "unha capa mistura bituminosa en quente de cinco centímetros de espesor nunha superficie de casi 14.000 metros cadrados", explican en el anuncio de la Diputación de A Coruña, en el que se especifica que, según los datos aportados por un estudio realizado por el departamento de Vías e Obras de la institución provincial, este vial cuenta con un tráfico diario de 1.727 vehículos, "dos que 132 (preto do 8%) é tráfico pesado, o que ocasionou danos no firme que poden afectar á seguridade da circulación", especifican.



El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, explica que esta intervención es el último paso de una "obra comprometida" y "muy demandada" que mejorará las comunicaciones de la localidad.



"Queda que la Diputación de Lugo finalice su parte", recuerda el regidor, que apunta a otras dos obras que dejarían a As Pontes "totalmente comunicado": el proyecto de enlace de la AG-64 en Naraío con la AP-9, "lo que reduciría mucho la distancia a A Coruña", y la LU-170, que comunica la autovía Ferrol-Vilalba con la A-6.



Del tramo lucense de la carretera As Pontes- Momán, la Diputación de Lugo ejecutó las obras en los dos primeros kilómetros y trabaja en los dos siguientes. Existe el compromiso de licitar las obras para acabar en 2018.