Sepáranos 1.600 anos, pero compartían unha filosofía de vida que fixo que o segundo, Ramón Chao, nado en Vilalba en 1935, sentise un especial apego pola historia de Prisciliano, aquel bispo rebelde do século IV que por terras galegas resulta aínda un tema un tanto tabú. A un e a outro réndelles homenaxe e ponos en valor Aser Álvarez no documental O camiño de Prisciliano. Tralas pegadas de Ramón Chao, unha obra que verá a luz en breve e que busca un dobre obxectivo: rescatar a Prisciliano do esquecemento e lembrar con cariño a un "imprescindible" como é Ramón Chao.

"É un vello proxecto, unha idea que falara con Ramón hai anos", di Aser. Coñecéranse grazas ao documental deste sobre Celso Emilio Ferreiro, premiado nos Mestre Mateo 2013, e que lle gustara tanto a Chao que o levou ao Instituto Cervantes de París. "Fixémonos amigos e queriamos facer algo sobre Prisciliano, eu xa lera a súa novela e falamos de facer a mesma viaxe na súa vespa, de París a Fisterra, pasando por Vilalba", lembra Álvarez.

Aquel soño de trazar o camiño de Prisciliano en moto quedou niso, nunha ilusión que se foi pospoñendo no tempo ata que Aser, con Ramón e seu irmán Pepe Chao —autor tamén dun ensaio sobre Prisciliano— xa finados, pensou que era hora de recuperalo. "Estaba amolado por non levalo adiante, así que contactei cos fillos, con Antoine e con Manu, conteilles a idea a ver se lles molaba e xurdiu o documental", detalla Aser sobre un proxecto en fase de montaxe, coas gravacións case concluídas.

A imaxe, que forma parte do traballo de produción e rodaxe, recolle a Aser Álvarez, Carlos Duarte (responsable do son en París), Antoine Chao e Victorino Pérez Prieto, nunha viaxe camiño da "casiña" familiar na que Ramón Chao viviu en Sèvres, un barrio nas aforas de París.

"É un percorrido polos camiños a través da súa obra, unha viaxe en varias etapas", detalla Aser, que presenta o documental case coma unha road movie na que Ramón Chao, a súa familia, os seus amigos, os vehículos máis variopintos —a vespa Priscila, o priscimóbil...—, as estradas secundarias "polas que a el lle gustaba tanto viaxar" e a longa sombra de Prisciliano contribúen a darlle forma.

Do París de Ramón a Vilalba con Manu Chao

"Por un lado descubrimos o París de Ramón, grazas ao seu fillo Antoine, á familia...", conta Aser sobre unha viaxe física, literaria, temporal e tamén un pouco espiritual chea de anécdotas que axudaron a crear unha peza audiovisual única. Coma ese simbólico concerto de Manu Chao en Vilalba no que sen dúbida Ramón "choraría de emoción" e que acabou por ser a banda sonora do documental; a visita á casa familiar de Sèvres "onde tanto tempo pasou Ramón", onde nacían Mano Negra ou o Premio Juan Rulfo; esa interpretación ao piano do Lago de Como a cargo do seu neto Merlín...

Non faltan as visitas a Tréveris —onde no ano 385 era decapitado Prisciliano, acusado de herexía— co experto Victorino Pérez Prieto; ao Instituto Cervantes, onde coñeceron a Rocío Álvarez, quen acolleu toda a biblioteca que Ramón legou ao centro; a Fisterra, punto de partida desta singular andaina; ou a Compostela.

Un entrañable momento da entrevista a Jorge Luis Borges en París, no ano 1985. EP

"Non é un documental biográfico de Chao, que si que espero poder facer no futuro porque é un personaxe extraordinariamente importante na cultura do exilio e na cultura francesa, é un grande activista do século XX", aclara Aser, que non quixo deixar de recoller as súas dúas grandes "teimas": a historia de Prisciliano e o altermundialismo. Aproveitou tamén para dar conta da súa ilusión polas cousas, "coma un neno", da súa "importancia como xornalista e escritor" ou da relación con Pepe Chao, con Vilalba, con Reigada.

"Estamos en débeda con Ramón, el foi a primeira persoa que me falou de Prisciliano, os dous eran uns rebeldes comprometidos e a Prisciliano tentaron calalo cunha acusación falsa e crearon un mártir. Ramón tiña a teoría de que o Camiño de Santiago xurdiu ao traer os seus restos para enterralo na Gallaecia", lembra o director. De aí nace O camiño de Prisciliano. Tralas pegadas de Ramón Chao. E Aser promete unha peza divertida, fresca, atrevida e, por que non, un pouco punk. Así como era Ramón Chao.

Un proxecto de Arraianos

Nesta produción de Arraianos, con Aser Álvarez (dirección e guión) traballan no equipo Diego López (montaxe) e Aldán Delgado (animación), entre outros, con Paco Boluda no papel de Prisciliano.

Ademais da familia de Ramón Chao, a asociación Amigos de Prisciliano axudou en todo o posible, nomeadamente Moncho Paz, amigo de Ramón ao que este lle encomendou "que non deixase morrer o facho de Prisciliano", lembra Aser.

A peza acolleuse ás axudas de proxectos singulares de carácter cultural da Deputación da Coruña.