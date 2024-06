El tráfico en la Rúa da Pravia de Vilalba se reducirá un 33% con el cambio de sentido

El vicealcalde y responsable de Mobilidade del Concello de Vilalba, Modesto Renda, presentó este martes los resultados y conclusiones del estudio de tráfico sobre la reordenación del sentido de circulación de la Rúa da Pravia. El cambio, que se acometerá "o máis axiña posible" permitirá reducir un 33% el tráfico en esta céntrica calle.

Renda calificó este día de "felicidade e orgullo", al poder presentar un "estudo no que os profesionais fosen protagonistas" y que sirviera para analizar "se había algún condicionante a ter en conta" a la hora de cambiar el sentido de esta calle, una iniciativa que iba en el programa de Vilalba Aberta y en la que llevan un año trabajando.

El edil de Mobilidade también se hizo eco de las demandas de los vecinos y del sector comercial de la capital chairega. "É unha decisión baseada en criterios de mobilidade e comercial, pero tamén de índole política e persoal, porque me comprometín. Non hai día que non me falen desta cuestión", aseguró.

Sin aventurarse a dar plazos, Renda añadió que "o máis axiña posible, unha vez se organice o traballo dos empregados municipais", se procederá a modificar la señalización en esta calle, instalar otra nueva en algunas entradas y cambiar el pintado en la calzada.

Valorar el impacto que tendría el cambio

Silvia Pérez Gómez, responsable de consultoría de iPlan, empresa encargada del estudio, explicó todo el proceso a la hora de tomar las mediciones y recopilar los datos necesarios para hacer el análisis de la circulación en la Rúa da Pravia.

Para ello, se tuvo en cuenta no solo esta vía, sino "todo el entramado diario del entorno". "Analizamos todas las vías de entrada al núcleo urbano, se identificaron los puntos de acceso en función del tráfico, se colocaron cámaras en los cruces para ver los aforos direccionales y se identificaron las horas puntas en el día para ver los puntos de conflicto.

A partir de ahí, se generó un modelo de situación futura, con el cambio de sentido, y se concluyó que los flujos circulatorios "se equilibran", reduciéndose un 33% el tráfico en la Rúa da Pravia y redistribuyéndose a otras, como la Avenida Terra Chá, Plácido Peña y, en menor medida, Conde Pallares.

También se analizó el funcionamiento de las intersecciones, tanto a nivel de servicio como en el ratio de congestión, y el resultado fue que "no se identificó ningún problema de congestión con el cambio de sentido", dijo Silvia Pérez.