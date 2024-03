Tradición xurdida da amizade

Todo estaba preparado para festexar por todo o alto as seis décadas de vida da Festa dos Pepes o 14 de marzo de 2020, mais xusto ese mesmo día o Goberno declaraba o estado de alarma pola pandemia do covid. Houbo que agardar catro anos, ata que neste 16 de marzo de 2024 se puido conmemorar tan especial efeméride, coa mente posta en todas as persoas que dende aquel primeiro 11 de marzo de 1961 sumaron para facer posible a continuidade dunha das citas máis sinaladas do calendario de eventos de Vilalba.

"Forma parte da tradición, foi moi relevante e é unha das festas polas que se coñece Vilalba, aínda que hoxe mudase moito, así que sen dúbida é importante recordar toda a súa historia e por iso está ben mantela, darlle continuidade, aínda que agora sexa principalmente unha cea á que vai quen quere ir", explica o presidente desta sesaxésima edición, José Antonio Pita, o encargado de organizar a celebración naquel 2020. Tiña claro que había que recuperala para, polo menos, festexar ese simbólico número 60 e confía en que siga, pois son uns cantos os que, coma el, se manteñen fieis a celebrar deste significativo xeito o seu santo.

"A primeira vez que participei tiña 17 anos, foi en 1980", recorda Pita sobre unha longa traxectoria de eventos dos que ademais é arquiveiro. Atesoura as actas de cada celebración, dende que un grupo de contertulios do café La Vizcaína, todos co nome principal compartido, decidiron xogar un número de lotaría cuxas cifras tiñan que sumar 19 polo seu santo, o San Xosé. Se Pepe Cazón e Pepe Gayoso propoñían comprar o billete, foi Pepe Apenela quen sumou a idea de facer unha xuntanza cunhas regras que se mantiveron inmutables ata 1985: había que ser home, chamarse Pepe e, en caso de ter o nome composto, este tiña que ser o primeiro.

Condicións que tamén debían cumprir o crego que oficiaba a misa e o oferente. O cura José Cereijo daba inicio a un costume do que este ano se prescinde e co que en 2020 ía cumprir o finado José Gallego. E en 1961, José Luis García Mato inauguraba unha longa lista de relatores que pechaba, en 2018, María José Ocampo, presidenta en 2019 e exemplo dos cambios introducidos co gallo do vixésimo quinto aniversario.

Celebracións

Entón déuselle entrada ás Pepitas, a quen tivese o nome como secundario e aos acompañantes. Escribía sobre iso o poeta Xosé María Pérez Parallé: "Tiveche, meu presidente,/ unha moi boa acordada/ de que neste aniversario/ afixeras invitanza/para que as donas de "os Pepes"/ a festa compartillaran".

A conmemoración do cuarto de século o 16 de marzo de 1985 foi das xuntanzas máis significativas. Houbo pregón do daquela alcalde José María García Leira, ofrenda floral de Pérez Parallé en lembranza dos Pepes finados e inaugurouse unha exposición de pintura de José Manuel López Guntín. Ademais, José Bello Lagüela oficiaba a misa e a cea baile celebrada no hotel Villamartín e amenizada por Los Senadores de Ferrol batía o récord de asistentes, cuns 600. A todo isto sumábase a inauguración da Rúa dos Pepes.

O festexo das 30 edicións non podía ser menos, coa estrea do "Himno dos Pepes", composto por José Lodeiro Rey: "Aínda que as xentes cambeen/ e as testas se tornen brancas,/ sempre a Vilalba viremos/ os Pepes, dista xuntanza", din os primeiros versos dunha cantiga presentada nunha edición na que o bispo mindoniense José Gea exercía de oferente e 400 persoas ceaban no Villamartín.

Houbo ademais exposicións de carteis e de obras de López Guntín, con cadros dedicados aos presidentes do festexo ata a data e aos Pepes decanos, e publicábase o primeiro libro dos Pepes -tería continuidade durante varias edicións- con colaboracións de Pepes ilustres.

Significativa sería tamén a edición número 35, a de 1995, presidida por José Luis López Lama, por ser a única na que se fixo unha comida no canto dunha cea, cunha razón de peso para tomar esta decisión. Ese ano nacía outra cita que acabaría por converterse noutro sinal de identidade de Vilalba, a Feira do Queixo de San Simón da Costa -engadíaselle o apelido de "y otros productos de Terra Chá"-, cuxa organización presidía Pita, "como miembro de los Pepes al ser confundadores con el Órgano Rector del Queixo de San Simón", recolle a acta.

Ás dez da mañá, Manuel Fraga, presidente da Xunta e vilalbés ilustre, inaguraba a feira, da que era pregoeiro o xornalista Fidel Fernán e, na Festa dos Pepes, José Luis Parga oficiaba a misa e José Ramón Ónega facía a ofrenda. Logo, no Villamartín, compartían "mesa y mantel los 167 Pepes, Pepitas y acompañantes". A Banda de Música de Vilalba, Mato Vizoso e a asociación cultural Monseivane amenizaban unha xornada que pechaba un concerto de Xistra.

As citas fóronse sucedendo e xa no século XXI, no ano 2010, tocaba celebrar as 50 convocatorias, cunha ofrenda floral en lembranza dos finados, misa con José Boullosa, ofrenda a cargo da misioneira María José Carrasco Rouco e cea unha vez máis no Villamartín. A banda vilalbesa, Mato Vizoso, Paula Deiros e Abraham Felpeto poñían a música nun aniversario cuxo momento máis emotivo foi a imposición de 45 medallas a outros tantos presidentes -nove deles de xeito póstumo- da Festa dos Pepes.

Nomes

E é que se este é un evento con nome propio, hai unha serie deles que ben merecen ser mentados. Pepe Apenela, fundador e alma do evento, presidía as catro primeiras edicións e cedíalle a testemuña a José María García Leira en 1965. Nesa longa listaxe presidencial chea de nomes ilustres en Vilalba, hai que agardar ata 2003 para atopar a primeira muller, a mestra e escritora María Xosé Lamas.

Igual de significativos son os oferentes. A responsabilidade recaería por primeira vez nunha muller, a xornalista María José Ramudo, en 1992, e nese longo listado figuran José María Carrascal (1993), Xosé Manuel Piñeiro (1994), Xosé Manuel Carballo (1996), Xosé Luis Bernal "Farruco" (1997) ou Jose Cuba (2012).

Todo tipo de personalidades remitían cartas con bos desexos para a cita logo de recibir a felicitación que se enviaba a Pepes de renome, coma políticos, curia, artistas, etc. "Solo unas breves líneas para agradecer vuestra felicitación, a la vez que enviaros la mía con motivo de la festividad de San José. Sentí mucho no poder celebrar con vosotros la XXXVII edición "da vosa festa"", escribía, por exemplo, José María Aznar.

Estas misivas, e moitos telegramas e escritos, líanse no decurso da cea -precedida sempre pola tradicional ruta de viños-, na que tamén eran moi agardadas algunhas das alocucións dos presentes, coma as de Pepe Puentes ou Epi, sempre marcadas pola retranca como sinal de identidade.