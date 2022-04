Tradición sobre as táboas en Castro de Rei

Olga Vila. Se hai que remontarse no tempo e buscar unha orixe da paixón polo teatro que se respira en Castro de Rei, esta antiga mestra do que hoxe é o colexio Ramón Falcón podería ser unha boa explicación. Non é a única, por aí tamén andaban o crego Gonzalo Quiroga, María Teresa de Souto ou Benigna Real, a mestra de Barxa. Entre todos, tanto no teatro escolar coma no grupo do antigo teleclub, conseguiron transmitir unha querenza especial por esta arte escénica, ata o punto que aqueles que se iniciaron sobre as táboas na infancia ou na mocidade seguen hoxe gozando da maxia do teatro cando xa peinan canas.

"Qué noche oscura y brumosa y qué acera resbalosa, cuidado, ¿quién se cayó?, dicía eu, e o eco respondía ¡Yooooo!, e eu dicíalle ¡Mientes!», recita Toñito Carballés, quen aínda garda na memoria fragmentos daquelas montaxes —"nunha facía de leproso e dicía: ¡atrás leproso! ¿qué quieres?", detalla— que a mestra dona Olga impulsada e de cuxa participación nelas garda un grato recordo. "Non sei, tería seis, sete, oito anos, eramos pequeniños", di quen pasou do teatro escolar a enrolarse despois no grupo do polifacético crego Xosé Manuel Carballo, ao que lembra coñecer "no teleclub vello, viña alí facer xogos de mesa e fritía un ovo nun sombreiro".

'Menciñeiro á forza'. EP

Máis de medio século despois, Toñito segue aí, gozando do teatro coma o primeiro día. E non está só. Haberá uns dous meses, Os Baluros, o histórico grupo de Castro de Rei fundado por Carballo hai máis de medio século e recuperado en 2011 logo de varias décadas sen actividade, volveu aos ensaios regulares tras algunha que outra convocatoria solta durante a pandemia "para non perder o ritmo". E aí están outra vez Toñito ou José Antonio López, quen se iniciaba no teatro aos 18 anos, dispostos a meterse de novo na pel dos criados do Menciñeiro á forza’ a obra escrita por Carballo a partir de El médico a palos de Molière.

"Temos dúas novas incorporacións, Ana, que debuta con nós, e Julio Pita, que volve, no sitio de Araceli e de Secundino", explican os actores sobre o elenco dunha peza que reestrearán en maio en Puerto de Vega (Asturias).

Boa parte do elenco de 'Menciñeiro á forza', dos Baluros. C.PÉREZ

Na provincia veciña é onde ata agora Ana Regueiro desenvolveu a súa afección, colaborando con distintos grupos nos últimos dez anos. Malia a toda esa bagaxe, non puido deixar de sorprenderse coa dinámica dos Baluros: "É totalmente distinto, pero é unha experiencia moi gratificante, ademais de ter moito mérito manter unha obra tanto tempo e ter a moral de seguir, sobre todo agora, sen director —Carballo falecía en 2017—", salienta, máis que disposta a dalo todo sobre as táboas.

E ten traballo, porque resulta que O menciñeiro non é o único clásico a recuperar. Tamén queren volver pór sobre o escenario Vaise pechar outra casa máis co gallo da Mostra de Teatro que, coa colaboración do Concello de Castro de Rei, organizarán en agosto.

'Vaise pechar outra casa máis'. EP

"A idea é facer unha representación cada domingo, con varios grupos convidados, nunha carpa no campo da feira", adiantan José e Toñito sobre os proxectos que teñen ao grupo "con moito ánimo", dado que, aseguran entre risas, están a ensaiar moito "con vistas a ter unha boa xubilación" grazas as táboas.

"Levo máis no teatro do que levo pagando no censo", bromea Toñito, que repasa a etapa dos 70 e dos 80: "Galicia andámola toda! e foramos a Barcelona, a Madrid, a Hospitalet...". E cobrando, pois chegaron a pagarlles "25.000 pesetas por actuación".

A outra daquelas obras escollidas por dona Olga, Non chores máis, Sabeliña, escrita por Trapero Pardo, alude, cando pensa nos seus inicios teatrais, Manuel Novo Barrela, a última incorporación da Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei, que tamén conta cunha importante traxectoria teatral ás costas.

É certo que, logo daquelas funcións de adolescencia, aparcou un pouco a afección, pero coa chegada do século XXI retomouna con forza na escola municipal de Narón e agora está disposto a poñer todo o aprendido ao servizo do personaxe que lle toque intepretar na nova peza da escola castrexa, A croa dos chairos. "Animoume a vir un amigo, Secundino, que estivo no grupo e estou encantado", di, convencido de que a futura obra, unha loita de poder entre romanos e castrexos, "vai arrasar".

Parte dos actore e actrices de 'Por un puñado de grelos'. EP

Mentres agarda o seu turno para ensaiar, Barrela asiste dende o patio de butacas aos progresos dos seus compañeiros en ‘Por un puñado de grelos’, un ‘rural western’ escrito e dirixido por Guillermo Cancelo, montado antes da pandemia e que se escenificaba en Castro de Rei e no ciclo Buxiganga cos Trocos —o grupo asociado á escola—, pero non en Castro de Ribeiras de Lea, onde está a base de operacións da escola.

Para sacarse a espiña de non tela representado na ‘casa’, ante os seus, fixouse unha función o domingo 10, ás 21.00 horas, na casa da cultura. Por fin chegou a hora de que en Castro coñezan a historia do ocorrido nas terras comprendidas entre o Río Torto e Xustas Town cun achado de ouro e coa sagrada planta dos grelos.

Unha escena de 'Por un puñado de grelos', que se representa o domingo en Castro. EP

"Seguimos aquí despois de dous anos tan complicados e mantivemos os ensaios sempre que se puido, por grupos e con mascarillas, que foi o que nos salvou", indica Guillermo, agradecido pola implicación duns actores e actrices que ante todo destacan "a diversión", "a compañía" ou "o grupo" como factores clave do éxito da escola.

"Os ensaios son un pouco catastróficos, porque ou falta un ou falta outro... o que non falta nunca é o licor café", confesan entre risas, dando conta desa nota de humor que tamén está moi presente en cada unha das oito montaxes orixinais —Falamos de cartos, Camping Gas, Almacéns Nova Chaira, Barvarela: almorzos e cubatas, Full monte, Farsa plautina, Unha noite de primavera sen sono e Por un puñado de grelos— que levan feito dende que se creou a escola fai unha década.

Os alumnos foron indo e vindo nestes dez anos, mais algúns permanecen, como Pepín Fernández: "Empecei e sigo porque me gusta moito o ‘rollo’ do teatro, a interpretación, relacionarme coa xente, e ademais é unha maneira boa de ter a cabeza desconectada" di un actor afeccionado que antes fixera algunha peza solta, ademais de probar a súa creatividade noutro clásico da transformación e a creatividade, as comparsas de Entroido.

Buxiganga: Estarán Os Trocos e Os Baluros

Os Baluros e Os Trocos, o grupo asociado á escola, estiveron no circuíto Buxiganga da área de cultura da Deputación, e esperan volver.

Décimo aniversario

A escola nacía en 2012 e nesta tempada do décimo aniversario, dirixida por Guillermo Cancelo, ten 17 alumnos: Manuel Folgueira, María José Cabana, Francis Rodríguez, Alejandra López, Carlos Sampedro, Enma Sánchez, María Crende, Orballo das Neves, Chelo Lamela, Lely Rielo, Pepín Fernández, Amanda Quiroga, José Benito Cando, Pau Ortega, Andrea Sanjosé, Lola Teijeiro e Manuel Novo.

Premio Goya

Outra alumna, incorporada en 2016 e que parou coa pandemia, pero que contan que volva, é Benedicta Sánchez, actriz gañadora dun Goya por ‘O que arde’.

Catro veteranos

José Antonio López Carballés, Toñito Carballés, Julio Canto e Julio Pita Muinelo son Baluros orixinais e están tamén nesta etapa postpandemia, xunto a Donvina Naval, Pepita Carballés, Amadita Yebra, Ana Regueiro e Ignacio Puente.

+100

Vaise pechar outra casa máis, escrita por Julio Pita Muinelo e estreada nos 70, púxose en escena 98 veces ata 1981 e recuperouse en 2011.