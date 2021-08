Unen a paixón polas dúas rodas coa motivación persoal por crear novos percorridos para a bicicleta de montaña. Compaxinan as horas de desfrute e deporte con longas xornadas de traballo titánico. E o seu esforzo, calado e constante durante moitos anos en terreos expropiados da mina das Pontes, preto do inmenso lago artificial, xa é un imán para os amantes da BTT.

A Ruta Bidegorri, como a bautizaron en 2013 en recordo ao carril-bici vasco, recibe a centos de persoas chegadas de toda Galicia. É a única ruta de montaña 100% ciclable con cero asfalto. "Nin un coche nin unha estrada, todo monte e sempre preto dalgún río ou regato", din Arturo Fornos, Manolo Lamas, Antonio Núñez, Tono da Silva, Víctor Cabarcos, José María Cerviño, Fran Caaveiro e Jonás, algúns dos motores desta ruta BTT pontesa, cos que tamén colabora o club de montaña O Caxado e o Concello das Pontes e incluso algún mecánico de bicicletas.

"Empezamos cando aínda estaba a mina aberta, xa usabamos algún camiño para ir coa bici e pouco a pouco fomos ampliando", din, botando a vista atrás. "Somos un grupo de amigos, nada máis, que iniciamos os traballos en 2006 ou 2007", recordan, restando importancia a unha labor descomunal que non deixa de recibir felicitacións.

O peche da mina e do Canal IV —un túnel de 3,5 quilómetros que cruza todo o pobo baixo terra, dende Veiga ata o cruce próximo á Praza Irmáns Tojeiro— fixo que intensificaran os traballos. "As augas de escorrentía, de todos os ríos e os regatos volveron aos seus cauces ao pechar o canal. E era todo monte. Non tiña nada que ver con como está agora", explican.

A Bidegorri suma anos de traballos desinteresados, limpezas, recuperación de sendas e regos, colocación de pontes de madeira, desbroces, aplanar camiños... "Un día estabamos na bici e ao seguinte con sacho e fouce case sen darnos conta", din entre risas. Así continúan. Cada semana conseguen tempo para desfrutar e tamén para continuar habilitando a ruta, porque é un traballo que nunca acaba.

A ruta, con partes moi técnicas, realízase nunhas catro horas e recomendan descargarse o track GPS para non perderse

"Canta máis xente vén, para nós é mellor, porque é a forma de que non haxa que limpar tanto. E isto é para uso e desfrute de todo o mundo", din, ao tempo que recoñecen que o que nunca falla é o boca a boca. "O que vén repite, non hai outra igual, é como un parque de atraccións para a xente que lle gusta a BTT", aseguran, e só piden algo a cambio do seu esforzo: respecto polo entorno e descargarse o track GPS, xa que pese a que a ruta esta sinalizada, ten moitos desvíos. Xa van máis de mil descargas. "E o que veña que nos etiquete en redes, polo detalle de saber de onde chegan", din.

Á Bidegorri accédese dende a parte alta da praia e faise en catro horas. "É difícil, hai moitas zonas técnicas e con desniveis de 1.000 metros de pendente acumulada. Recomendamos que se non a coñecen que non veñan sós e menos con nenos", apuntan. Pero para os que non sexan expertos hai a opción de facela a pé. "Hai zonas perfectas para sendeirismo", din.

Deporte e unha viaxe pola historia

A Ruta Bidegorri, ademais de ofrecer un lugar para o deporte, tamén invita a realizar unha viaxe pola historia. Pasa por máis dunha decena de lugares que foron expropiados: Os Mouros, A Picheira, Cartelida, Vilar, Casalonga, Alimpadoiros, Toiverde, Casaldaboa, O Ferreiro, Seara, Os Loureiros, Cadaval ou Castro da Uz. Ademais do lugar, tamén teñen sinalizado o propio castro e no percorrido un pode atoparse un hórreo, un forno, algunha casa, dúas pequenas fervenzas ou a boca do túnel do Canal IV.



CASTRORROIBO. A ruta xa ten o seu propio símbolo, un deus mitolóxico feito de madeira e situado nun miradoiro ao lago e que xa é un emblema moi fotografado.