Un traballo sobre o papel da muller no XVIII gaña o Xermade na Historia

O traballo Realidade demográfica e socioeconómica de Xermade no século XVIII: O papel da muller, da doutora en Arquitectura pola Universidade da Coruña (UDC) Alberta Lorenzo Aspres, resultou ser o gañador do noveno Premio de Investigación Xermade na Historia, cuxo ditame se deu a coñecer estes días.

A arquitecta coruñesa repite por segundo ano consecutivo como vencedora dun certame no que tamén foron premiados autores como María del Mar Neira, Javier Gómez, Rubén Borrajo, Silvia Blanco, Antonio Riveira ou Rafael Quintián, e polo que recibirá un galardón de 2.000 euros.

"Estou moi contenta. A verdade é que os que temos o vicio de investigar non o facemos pola gloria, senón por poñer o noso gran de area a que a historia de vilas como a de Xermade non se perda", dixo satisfeita Lorenzo, tras coñecer o ditame do xurado, recoñecendo que este tipo de premios "tamén animan".

E nesa liña de salvagardar a historia, a arquitecta decidiu investigar a localidade chairega "dende o punto de vista demográfico, social e económico no século XVIII", e unha vez contextualizado, indagar "que papel tiña a muller xermadesa, a que dedicaba o tempo, se traballaba máis na horta ou tiña outras funcións económicas...", explica a autora, que para sacar conclusións se baseou en tres documentos históricos.

"A investigación foi a través de arquivos do catastro de Ensenada, do censo de Floridablanca e do de Aranda", resume Alberta, abundando nos resultados que máis lle chamaron a atención.

Entre eles está a elevada porcentaxe de mulleres que facía artesanía mecánica, que se entendía por aquela que empregaba algún tipo de ferramenta. "O 30% eran tecedoras, unha cifra moito máis elevada que noutras zonas. Porén, non tiñan o recoñecemento que cabería esperar", explica a investigadora, que non desbota a posibilidade de participar na próxima edición.

"É tentador, sempre din que non hai dúas sen tres. Aínda que polo momento non teño nada pensado", conclúe a gañadora do certame.

Nesta ocasión o xurado do IX Premio de Investigación Xermade na Historia, que decidiu deixar deserto o segundo premio, estivo composto polo rexedor de Xermade, Roberto García; o presidente da asociación de veciños de Cabreiros, Xosé Manuel Felpeto; a presidenta do Instituto de Estudos Chairegos, Marisa Barreiro, e a profesora de Historia da Universidade de Santiago de Compostela, Josefa Rey Castiñeira.

PRESENTACIÓN. A presentación do traballo galardoado de Alberta Lorenzo farase o vindeiro 3 de xuño, ás 10.30 horas, na última sesión das Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros, que arrincarán xa este sábado. O primeiro sábado de xuño tamén se presentará o terceiro exemplar que reúne as últimas obras premiadas e convocarase a décima edición do certame, que impulsa a asociación veciñal da parroquia xermadesa co apoio da USC, do Concello e da Deputación Provincial de Lugo.