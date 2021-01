Alberta Lozano Aspres, doutora en arquitectura, fíxose co primeiro galardón da quinta edición do Premio de Investigación Hume, convocado pola asociación homónima pontesa, grazas ao traballo A evolución do espazo arquitectónico nas escolas da emigración no Concello das Pontes de García Rodríguez.

O xurado salientou a valía da súa investigación ao redor da orixe, a historia, a evolución e a reforma das cinco escolas habaneiras do municipio, un recoñecemento que Lozano Aspres agradece, tanto a título persoal, porque "gañar é un subidón, unha marabilla", como a nivel xeral, xa que este tipo de convocatorias serven para pór en valor "a investigación cultural, un traballo que non está o suficientemente valorado nin recoñecido".

A gañadora, que anima a outros investigadores a concorrer a este tipo de convocatorias, presentouse case por casualidade. Como impulsora do proxecto Arga (Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia) estudaba as escolas indianas "que hoxe seguen formando parte da vida das parroquias, pero non como escolas, senón como locais sociais". E así descubriu as das Pontes e decidiu profundizar nelas e presentarse a un certame cuxo segundo premio recaeu nun vello coñecido, o arquitecto e doutor en Historia da Arte José Manuel Yáñez, recoñecido xa en dúas ocasións, que lle deu forma á investigación "Capelas, ermidas e santuarios. Arte relixiosa en lugares de devoción popular no Concello das Pontes de García Rodríguez", xunto aos arquitectos técnicos Silvia Monzo e Diego Veiga.

"Con estes dous compañeiros barallei ideas e pensamos que estaban case sen estudar as capelas e os santuarios, gustounos a proposta e atopamos cousas ben bonitas e interesantes, aínda que moitas delas estean abandonadas", precisa Yáñez sobre o que dende Hume destacan como "un bo inventario, descritivo e moi ilustrado, mesmo con acuarelas que describen o contorno".

Dende a asociación organizadora tamén destacan que por primeira vez se lle concede un galardón, neste caso un accésit, á investigación dun pontés. O delineante Javier Barcón foi merecedor desta distinción pola "calidade excepcional" do traballo Descubriendo la iglesia de Santa María de la Luz, no que achega interesantes datos sobre a iconografía ou as vidreiras da igrexa do Poboado das Veigas.

Barcón amosouse "muy contento" por un recoñecemento que é froito da súa querencia pola historia e máis particularmente, polo templo que se animou a estudar.