Traballadores de auxiliares protestan contra a "desidia" de Xunta e Endesa

Un centenar de traballadores da industria auxiliar e delegados sindicais participaron este xoves nunha protesta nas Pontes (A Coruña) para denunciar a "desidia" de Xunta e Endesa ante a destrución de empregos na comarca "sen alternativas de futuro".

Os traballadores reuníronse ante a central térmica para rexeitar a "inmensa fraude da mal chamada transición enerxética" e criticar que o Goberno galego e a multinacional eléctrica mantéñanse "cruzados de brazos" e nun "silencio cómplice" mentres se destrúe emprego, segundo detallou CC OO, que convocou a mobilización xunto a UXT e CIG.

Así, o sindicato puxo o foco en que a planta permanece "pendente de data de peche por parte do Goberno central" e "sen ningún plan alternativo sobre a mesa".

Mediante a protesta, as centrais buscaron resaltar a "falta de compromiso" do Executivo autonómico e Endesa, así como que esta última "non articule situacións alternativas ao peche" e "permita que as súas empresas auxiliares inicien procesos irreversibles, como o Ere de Maessa", tras "moitos anos de lucro" na localidade.

Así mesmo, membros dos tres sindicatos reuniranse este venres en Santiago con representantes da empresa e a Xunta, un encontro ao que tamén se citou ao colectivo de transportistas e o Comité de crise das Pontes, conformado polo Concello e colectivos de empresarios da zona.

ALCOA. Os traballadores do complexo industrial de Alcoa en San Cibrao esperan noticias do Ministerio de Industria en relación coas negociacións que está a levar persoalmente a ministra, Reyes Maroto, coa dirección da multinacional para facilitar o proceso de venda da planta de aluminio primario.



A ministra está a levar a negociación con Alcoa persoalmente, dixo a Efe o presidente do comité de empresa, José Antonio Zan, quen tamén recoñeceu que a representación dos traballadores non ten máis información sobre esas conversacións.



Descoñecemos como está a negociación, recoñeceu José Antonio Zan, quen en todo caso confía en que esas xestións do Ministerio de Industria permitan alcanzar unha solución canto antes para garantir o mantemento da produción e, consecuentemente, dos postos de traballo na fábrica.