El Rácing Club Vilalbés inició este jueves en A Magdalena la pretemporada con su primera sesión de entrenamiento y la presentación oficial de la plantilla del primer equipo, que disputará la Liga de Tercera División. Al acto acudió la directiva y representantes del Concello.

Trabajo, ilusión y ambición son las claves a las que se hizo referencia en las diferentes intervenciones para afrontar la temporada 2019-2020, en la que el club llevará una vez más "con orgullo" el nombre de Vilalba "por toda Galicia e, se pode ser, tamén por fóra", tal y como destacó el presidente del club, Francisco Ruiz, que aprovechó el acto para presentar a sus nuevos compañeros de la directiva: Fernando Cillero (vicepresidente), José Otero (tesorero), Carlos Vázquez (vocal) y los ausentes Juan José Vázquez (secretario) y Pablo Vivero (vocal).

Ruiz recordó que está abierto el plazo para presentar candidaturas para renovar la directiva hasta el 26 de este mes y, si las hay, habrá elecciones el 29. Si no, el 2 de agosto —20.30 horas, Centro Cultural e Recreativo— habrá una asamblea general extraordinaria.

CANTERA. El presidente pidió "traballo" a los jugadores, a los que recordó que son un referente para los más de 700 socios del club y, sobre todo, para los más de 200 integrantes del fútbol base. "Vosoutros sodes o espello deles", aseguró, incidiendo en que el principal objetivo del club es que "o traballo de base se vexa reflectido arriba".

Ilusión y ganas fue lo que les solicitó la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, que también se sumó al deseo de que el Rácing supere las fronteras gallegas en una hipotética fase de ascenso: "Iredes fóra, non sei onde, pero iredes". La regidora comprometió el apoyo del Concello, al igual que el teniente de alcalde, Modesto Renda, que quiso destacar el ejemplo del entrenador, Simón Lamas, quien ejemplifica "a idea romántica do fútbol", al formarse en el club y que lleva el escudo "ben pretiño do corazón".

Simón Lamas, entrenador del Rácing Vilalbés: "É un orgullo defender este escudo"

"É un orgullo defender este escudo", aseguró por su parte Simón, que animó a sus jugadores "a ser ambiciosos", a competir "o mellor posible" y a disfrutar de la temporada, justo antes de iniciar el primer entrenamiento "nun campo que está de vicio", según destacó Make, encargado de dar la bienvenida a la plantilla.

A Pita, López, Vérez, David Buyo, Muíña, Castrín, Make, Javi Varela, Jose Varela, Álex Pérez, Moreda y Diego Rey, se suman las incorporaciones de Sito y Sandá (Deportivo), Ángel (Boiro), Cuadrado (Polvorín) y Josito (Arteixo). Además, realizan la pretemporda Clemente, Óscar y Noel, que pasan de juveniles; Duarte, que está cedido; Brais y Navia, a prueba, y los juveniles Anxo, Lois, Gabri, Rares y Marco.