"Trabajo desde los 14 años, ya me tocaba un descanso"

Acaba de jubilarse. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión?

Tenemos un plan de rejuvenecimiento en Paradores, y a los 62 años ya lo puedes solicitar. Yo lo solicité en noviembre del año pasado, trabajé cinco meses más, y ya me prejubilé. Llevo trabajando desde los 14 años y creo que ya me tocaba un descanso. Que sigan los jóvenes (ríe).

¿Va a dejar la cocina ahora que se jubila o seguirá ligado a ella?

La cocina es algo que no se deja nunca, porque voy a seguir cocinando en casa, en la de mis hijos... Además, para trabajar en la cocina te tiene que gustar, y a mí es algo que me gustó desde pequeño. Esto me ayudó mucho en mi trabajo.

¿En qué otros lugares desarrolló su trayectoria profesional?

Empecé en Teruel tras hacer el servicio militar en un restaurante particular. Después me vine a Vilalba, con 22 años. Estuve en el Parador de Chinchón, en Ferrol, y volví para aquí, ya de forma definitiva, salvo por unos años de formación. En Vilalba tuve una etapa de jefe de cocina, pero soy más de estar al frente de los fogones que de ponerme delante de un ordenador, y volví a mi puesto de cocinero.

Vilalba

"Es un sitio del que no me muevo, me quiero quedar aquí para siempre"

¿Qué valoración hace de su etapa entre fogones?

Yo le doy un diez, al final la cocina fue mi vida todos estos años. Gracias a Paradores vine para Vilalba, me casé y formé mi familia aquí, donde vivo de maravilla. Es un sitio del que no me muevo, me quiero quedar aquí para siempre. Me ofrecieron otros destinos en alguna ocasión, pero mi respuesta siempre fue negativa, estoy muy bien aquí.

Ángel Campos como cocinero es...

Una persona a la que le gusta mucho la cocina tradicional, aunque siempre se acaba innovando e inventando, que también está bien. Me gusta probar y mirar cosas, y usar productos locales y de calidad, como los de Vilalba, de donde me encantan el capón y el queso de San Simón da Costa.

¿Hay influencia de Teruel en sus elaboraciones?

Al final en cada sitio en el que estás tienes que adaptarte. Pero sí que hacía migas con huevo para mis compañeros de cocina, y unas pastas llamadas Amantes de Teruel, que les di a probar, poco antes de jubilarme, a los actores y al equipo de Tratamos demasiado bien a las mujeres, como Carmen Machi, Luis Tosar, Antonio de la Torre, Clara Bilbao... y me dijeron que estaban muy buenas y me desearon suerte y felicidad en mi nueva etapa. Fue una manera especial y bonita de cerrar esta etapa.

Camino de Santiago

"Ya llevo 40 compostelas, y quiero sumar 50. En un mes voy a acabar uno que empecé con una compañera desde O Cebreiro"

La cocina no es su única pasión. ¿Cuál es la otra?

Andar, y siendo más específico, el Camino de Santiago. Ya llevo 40 compostelas, y quiero sumar 50. En un mes voy a acabar uno que empecé con una compañera desde O Cebreiro, pero que tuvimos que dejar en Sobrado.

¿Que más aficiones tiene?

Me gusta mucho todo lo relacionado con la naturaleza, como ir a pescar o ir al monte. Necesito estar siempre activo y haciendo algo, si estoy tumbado o sentado es muy probable que sea porque me encuentro mal (entre risas).