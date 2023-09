Los trabajadores de Urbaser de Vilalba piden la intervención de un mediador

El conflicto laboral de Urbaser y su plantilla de Vilalba continúa y los trabajadores dieron este jueves un paso adelante al registrar de forma telemática por la tarde la petición formal para que el Consello Galego de Relacións Laborais medie en busca de una solución.

Esta petición se produce cuando ya se cumplen 19 días desde que se inició la huelga indefinida en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria, a través de la que los operarios buscan conseguir un nuevo convenio colectivo -el último caducó hace tres años- en el que se pueda compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y unos "salarios dignos", ya que están ingresando "300 euros líquidos menos ao ano que en 2011", tal y como explicaron estos días desde la CIG.

La plantilla está ahora a la espera de la respuesta de Urbaser de si acepta la mediación o no, aunque, tal y como apuntan desde el Concello, en el primer contacto que mantuvo con ambas partes para hablar de esta posible mediación, justo antes de empezar el paro, Urbaser comunicó "que non a admite".

El gobierno local emitió ayer un comunicado en el que pedía precisamente la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais para retomar la negociación del nuevo convenio, así como la "inminente desconvocatoria da folga".

"Facemos un chamamento á responsabilidade tanto da empresa como dos traballadores; a veciñanza non pode ser refén da súa falta de acordo", indicó Eduardo Vidal, concejal de Servizos, tras la celebración de una reunión entre portavoces de los diferentes grupos políticos de la corporación municipal para "facer balance da situación e concretar as próximas medidas".

En el comunicado municipal -que provocó en la plantilla "un profundo malestar e indignación" por los términos en los que iba redactado-, también se indica que el conflicto comenzó en junio de 2022, cuando los trabajadores acordaron "en votación secreta e por un voto de diferencia, non asinar" el convenio colectivo que presentó Urbaser tras la correspondiente negociación.

"Agora pretenden que a empresa incremente os seus salarios nun 22% con carácter retroactivo desde 2021. Urbaser ofrece pola súa parte o comprometido polo Concello, un incremento do 10% repartido nun 4% no 2023, un 3% no 2024 e un 3% no 2025, cunha variación puntual engadida do 1% en función do IPC", indica el gobierno local vilalbés sobre un conflicto en el que se rompieron las negociaciones el pasado lunes.