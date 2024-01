Trabajadores de la residencia de Castro denuncian deficiencias en el inmueble

Trabajadores de la residencia de mayores de Castro de Ribeiras de Lea, respaldados por el comité de empresa, denuncian las numerosas deficiencias que presenta un inmueble de titularidad pública pero gestionado por una entidad privada. "Xa trasladamos en varias ocasións á Xunta e á dirección as deficiencias estruturais que presenta o centro, con goteiras, chans levantados con risco de caída e cunha rede de tubaxes que precisa dunha reforma integral, non hai onde poñer un parche máis", aseguran desde el comité de empresa, advirtiendo que la instalación eléctrica también tiene problemas. A esto, se suma además que muchos de los materiales que se emplean "están obsoletos". "As grúas, as camas ou as cadeiras de rodas están dende o ano 1997. Faise un mantemento, pero as camas articuladas, por exemplo, teñen motores que non se fabrican e xa non hai recambios", critican, asegurando que los problemas no son nuevos, pero que desde que entró la última empresa concesionaria en agosto del año pasado la situación "é catastrófica".

RESPUESTA. Ante las quejas, la Xunta ha indicado que está realizando "un estudo das necesidades estruturais" que presenta este centro, con el objetivo de "mellorar a confortabilidade dos usuarios". Si bien, ha explicado que las obras que reclaman los trabajadores "forman parte do mantemento, reparación e conservación do edificio", algo que le correspondería "á empresa concesionaria".