Trabajadores de Intasa se concentran para pedir un "incremento salarial xusto"

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Intasa, dedicada a la fabricación de parqué y tarima, realizaron una concentración este viernes ante las instalaciones de la firma en el polígono pontés de Penapurreira para pedir un "un incremento salarial xusto".

"Dende a representación do persoal pedimos na parte fixa un 2,5%, pero a empresa está enrocada no 2%", precisa el secretario de la Federación de Construción e Madeira de la CIG de Ferrol, Marcos Sánchez, explicando que más de 70 empleados de la firma están regulados por el convenio estatal de la madera, que lleva sin negociarse desde 2013. Y mientras en otras empresas del sector o incluso en otras plantas del grupo se han negociado convenios en el propio centro de trabajo, en el caso de la fábrica pontesa se había iniciado un proceso de negociación antes de la pandemia "para acordar un incremento salarial e a instauración dunhas táboas de produtividade" que no ha llegado a concretarse por esa diferencia que separa a las partes del 0'5%.

Este hecho ha llevado a que en algunas categorías la empresa tuviese que actualizar las retribuciones, "porque coa última subida do SMI xa quedaran por debaixo do salario mínimo interprofesional", apuntan desde la CIG, precisando que con esta concentración los trabajadores quieren "rexeitar a proposta patronal, manifestar que non van tolerar un trato discriminatorio e esixir que Intasa aplique ese incremento nas táboas do 2,5%, igual que xa fixo noutras plantas do grupo", concluyen desde la CIG.