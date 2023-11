Los trabajadores de Einsa inician el día 7 movilizaciones contra los 162 despidos

Los trabajadores de Einsa Print iniciarán el próximo martes, día 7 de noviembre, las movilizaciones contra el anuncio de la empresa de despedir a 162 personas de la planta de As Pontes y de las oficinas de Madrid a través de un Ere de extinción con unas cifras que sorprendieron a muchos. Y lo harán con una manifestación frente al edificio de la Xunta de Galicia en Ferrol —está por determinar todavía el horario—, tal y como se acordó este martes en asamblea.

"A xente está nerviosa e cabreada. Non esperaban tanto golpe", dice Daniel Pena, el presidente del comité de empresa de Einsa, una firma que se asentó en el polígono de Penapurreira en 1998.

"Comunicamos aos traballadores toda a documentación que temos e acordamos esta primeira protesta, que non será a única", añaden desde el comité, anunciando que su intención es programar un calendario de movilizaciones, pero que lo prioritario ahora es tener contactos con todas las administraciones para buscar soluciones. "Einsa recibiu moitas subvencións e iso hai que telo en conta", apunta Pena.

Tras la protesta en Ferrol, al día siguiente, el miércoles 8, tienen programada otra reunión con la dirección de la empresa en Santiago y el jueves, día 9, esperan poder reunirse con todos los grupos políticos de los concellos de As Pontes y Pontedeume, donde la empresa tiene otras instalaciones.

"A nosa intención é rexeitar o Ere e buscar outras alternativas, e se non hai outra maneira polo menos intentar reducir ao máximo o número de afectados e buscar a mellor saída posible", dice el presidente del comité, que asegura que las cifras aún no están del todo claras porque todavía no se sabe de los 162 cuántos serán de As Pontes y cuántos de Madrid, pero en las oficinas madrileñas solo trabajan 15 personas.

El futuro de la planta, en teoría, está garantizado, pero tampoco está sobre la mesa las expectativas de la empresa respecto a la carga de trabajo del próximo año. En la actualidad hay cinco rotativas funcionando en las instalaciones de As Pontes, alguna a cinco turnos. Y por lo que trascendió, y de forma no oficial, la idea podría ser mantener solo dos en funcionamiento y a tres turnos.

Durante muchos años gran parte de la carga de trabajo de Einsa fue la impresión de las Páginas Amarillas, que dejaron de editarse en 2021. Ahora imprimen el directorio de teléfonos British Telecom —anunciaron que dejaría de editarse en 2024—, folletos, catálogos, revistas y libros de texto.