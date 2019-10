Trabajadores de las auxiliares en As Pontes ocupan las oficinas de Endesa

Representantes sindicales y trabajadores de las auxiliares de la central térmica de As Pontes han ocupado este lunes las oficinas de Endesa en A Coruña, situadas en la zona de Matogrande, para reclamar compromisos de empleo en estas empresas y que se equiparen a los de los empleados propios.

Con esta medida de presión, en la que participan sobre 25 personas, exigen garantías de que no se van a producir despidos en las contratas en el proceso de transformación de las instalaciones, ha informado la CIG.

Los empleados y sindicalistas han llegado a las oficinas sobre las 12.00 horas de la mañana del lunes, continúan encerrados y así seguirán hasta que les respondan, ha asegurado José Hurtado, de CCOO.

Solicitan que Endesa se comprometa "como mínimo hasta el 31 de diciembre" del año en curso "para buscar alternativas", ha explicado Hurtado, quien indica que han entrado sin previo aviso a la oficina del director territorial noroeste de Endesa, Miguel Temboury, para reunirse con él.

"No queremos que dentro de quince días las empresas auxiliares vayan despidiendo a su personal y no nos enteremos. Queremos que Endesa se comprometa temporalmente", ha insistido el sindicalista.

Además, reclaman a Miguel Temboury un compromiso similar al que la empresa ha trasladado a su personal propio tras anunciar el cierre definitivo de la central, ha añadido la CIG.

Asimismo, demandan de Endesa que concrete cuándo presentará la solicitud formal de cierre para conocer los plazos que maneja y la implicación de la entidad en la búsqueda de alternativas de futuro que minimicen el impacto que tendrá la propia parada de la térmica, tanto a nivel laboral como en el conjunto de la economía de la comarca de As Pontes.

Desde la Federación de Industria de CCOO se traslada, en un comunicado, que en el Plan Nacional de Transición Energética Justa, en el que participó el sindicato, ya se destacaba la necesidad de buscar soluciones al mantenimiento del empleo en las empresas auxiliares del mismo modo que en las empresas centrales.

Conde censura que el Gobierno no informe de las medidas que incluirá en el estatuto de las electrointensivas

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha afeado al Gobierno central que "no" comparta el "contenido del borrador" para el estatuto de empresas electrointensivas, un documento del que está pendiente la planta de Alcoa de San Cibrao (Cervo).



"La Xunta está muy preocupada, lógicamente, por la situación que atraviesa Alcoa, sobre todo por la ausencia del gobierno y porque, en este momento, no tenemos una respuesta sobre cómo se puede establecer un precio (de energía), y sin ese precio somos conscientes de que no habría viabilidad", ha alertado.



Además, En su intervención durante la presentación de las aulas Newton en Lugo, el conselleiro ha subrayado que el gobierno sí "puede aprobar en funciones este estatuto". "Estaba dispuesto a aprobarlo en las anteriores elecciones (28 de abril), y por tanto no hay ningún elemento ni jurídico, ni político que no lleve a que haya ese compromiso antes de las elecciones del 10 de noviembre", ha indicado.