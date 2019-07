Un total de 15 concellos de A Coruña y Lugo se unen en defensa de la térmica

Alcaldes y responsables políticos de 15 concellos de A Coruña y Lugo se unieron el jueves en As Pontes -fue una primera reunión a la que está previsto que se sumen más municipios- para defender el futuro de la central térmica, que lleva más de tres meses de inactividad debido al elevado precio de los derechos de emisión de CO2. El posible cierre de la central, de la que dependen unos 900 puestos de trabajo, tendría un grave impacto en muchos concellos a nivel de empleo y económico. "O carbón supón o 50% do tráfico do porto exterior de Ferrol", apuntó como ejemplo el regidor pontés, Valentín González Formoso,

Los representantes políticos, llegados de las comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Terra Chá y Lugo capital, defendieron la necesidad de hacer "frente común" y mostraron su respaldo al gobierno local de As Pontes para sumarse a las reivindicaciones. La primera acción será enviar al ministerio un escrito firmado por todos para solicitar que active a corto plazo mecanismos que faciliten la puesta en marcha de la central.

"O primeiro impacto foron os transportistas, que levan parados tres meses, pero se continúa así haberá unha regulación nas auxiliares e haberá tamén impacto no persoal propio de Endesa, non despidos, pero quizais si traslados e outras medidas", alertó González Formoso, que mostró su rechazo a políticas europeas que primero obligan a invertir -Endesa afronta en As Pontes una adaptación de la central a la que destina 118 millones de euros- para después no dejar producir en un mercado en el que se permite a cualquiera comprar derechos de emisión y en el que fondos de inversión americanos "estean especulando co aire que respiramos", denunció.

"Todos somos conscientes de que hai que acometer unha transición enerxética clara, pero ten que ser xusta", dijo González Formoso, que anunció que no se descartan movilizaciones.

"O que lle trasladamos ao Goberno central é que transmitan á Unión Europea que rectifique esta situación e que impulse os mecanismos para que a térmica poida empezar a funcionar", explicó el regidor, que indicó que sobre la mesa está la supresión del céntimo verde -un impuesto que se le quitó al gas y se le podría quitar al carbón o volver a aplicárselo al gas para que no tenga prioridad en la generación eléctrica-, pero que cualquier decisión pasa por la formación de Gobierno en Madrid.

En la reunión, en la que hubo representación de Ferrol, Fene, Narón, Pontedeume, Cabanas, A Capela, San Sadurniño, Valdoviño, Ortigueira, Cariño, As Somozas, Vilalba, Xermade, Lugo y As Pontes, también estuvieron presentes miembros del comité de empresa de Endesa, del colectivo de transportistas del carbón y de las asociaciones de empresarios Seara y Cohempo, de As Pontes.

Todos mostraron su "preocupación" y la necesidad de "alinearse" en la defensa del futuro de cientos de puestos de trabajo y frente a "un problema político de fondo" que no puede permitir la "inestabilidade xurídica que existe" ni "abocar al cierre" la central.

Desde el colectivo de camioneros destacaron que en estos tres meses de paro ya se han perdido seis millones de euros "para poder gastar na comarca" y auguraron que serán muchos más si la situación no cambia.