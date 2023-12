De tortillas, amizades e Xoldra

Hai dúas décadas, tres persoas sentábanse no chan do reformado Anduriña de Guitiriz e miraban darredor, coa ilusión dos comezos e a experiencia de toda unha tradición hostaleira na familia, a piques de emprender un novo camiño que se inauguraba oficialmente o 18 de xuño de 2004 e se pechará coas badaladas de Fin de Ano e con esas mesmas tres de persoas trala barra do Xoldra: Ofelia San Román e os seus fillos, Chito e Uxía Corbelle.

Eles criáranse no bar dos avós nos Picotos, nos Vilares, así que cando Ofelia, ao estar os tres traballando no sector por separado, propuxo crear algo xuntos, non o dubidaron, malia ter apenas 20 e 18 anos, respectivamente. Os tres sabían o que querían, que o espírito daquela "gran familia" que respiraron no negocio no que medraron fose tamén o sinal de identidade do Xoldra, nome escollido, polo ben que encaixaba, entre unha lista de propostas en galego apuntadas nunha libreta.

Poucos confiaban no éxito da súa misión, malia a implicación de todas as persoas que interviron na posta en marcha, a maioría delas veciñas do municipio -o de apostar polo quilómetro cero foi unha aposta clara dende os comezos-, pero non lles fixo falta moito tempo para probar que o Xoldra ía deixar pegada. Algún exemplo dos moitos que se poderían poñer: chegaron a liderar a venda de cervexa de Estrella Galicia na provincia, acolleron todo tipo de actividades, coma actuacións de Carlos Blanco ou Sés, a festa da sidra esgotou existencias, a do primeiro aniversario cortou a N-6 pola afluencia de xente -contan que saíron "800 litros de cervexa en oito horas, tirabamos cinco cañas por minuto"-, as súas famosas tortillas -non dan calculado cantas levarán feitas neste tempo- trascenderon e hoxe son unha marca rexistrada...

"Antes eramos os dos Picotos e agora somos a familia do Xoldra e iso é un orgullo", din, explicando que o negocio se foi "construíndo só". "Unha vez alguén chamoulle a Sagrada Familia de Guitiriz", bromean, pola evolución, de pub a case restaurante, e os cambios na decoración nestas dúas décadas -practicamente o único que se conserva dos inicios son as figuras que indican o xénero nos baños-, nas que as persoas foron sempre fundamentais.

Nas paredes hai agasallos persoais ou fotos do décimo aniversario, sobre a barra colgan xerras cos nomes dos habituais e no teito hai unha colección de casetes orixinais e gravadas que lle compraron á xente a un prezo simbólico para ter un pouquiño da esencia de cada quen no Xoldra.

"A xente máis importante da nosa vida e os momentos máis importantes saíron de aquí, case todas as persoas que importan nas nosas vidas son grazas a estar aquí, son amigos que se fan familia, experiencias", din Chito e Uxía dun traballo que recoñecen como "duro, sen días libres", pero tamén moi "gratificante" cando consegues, insisten unha e outra vez, que o teu negocio sexa a túa casa e os clientes, a túa familia.

Un fogar do que Uxía marchaba hai oito anos para emprender un novo camiño e ao que agora volve para despedirse, igual que Chito, que tomou a decisión de afastarse "por motivos familiares e de saúde mental". Quere estudar e tomar a vida con máis calma, "porque este é un traballo fermosísimo, pero necesito desconectar", di.

"Non é un punto final, é un punto e seguido, quen sabe o que pasará o día de mañá, porque as raíces que temos co Xoldra e a súa xente son súper importantes", aseguran. De feito, Ofelia seguirá na nova etapa, que comezará o día 5. Antes, haberá despedida o 30, cunha sesión vermú coa Gramola, o grupo que máis veces tocou no Xoldra, e na noite do 31, recordando as cancións que máis veces soaron nestes anos. Tamén continúan Edgar, Rosa e Cristian, o equipo Xoldra. Farano baixo a batuta de David Teijido e de Manuel Campo -xa leva o Zeus e o Nexus en Melide- un cambio que, como moitas outras cousas na historia do Xoldra, se deu case de casualidade e de forma natural.

Chito pensaba nun cambio de aires, pero sen nada decidido, eles oíron que existía a posibilidade, falaron e chegaron a un acordo. Cambia a xerencia, pero todos queren que ese espírito construído ao longo destas dúas décadas se manteña para festexalo por todo o alto en xuño, no vixésimo aniversario dun local que ocupou o espazo dun histórico e logrou facerse o seu propio oco tamén no día a día dos guitiricenses.