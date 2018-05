El pub Xoldra de Guitiriz ya tiene tortilla con nombre propio

Una clienta les dijo que si no había tortilla en el Xoldra, era como ir a la farmacia y que no hubiera aspirinas. Una extraña comparación pero un reflejo fiel de la realidad. El plato estrella de este local de hostelería guitiricense cuenta con tal reconocimiento entre vecinos y visitantes que ha llevado a sus responsables a ir un paso más allá.

A Tortilla do Xoldra ya es una marca registrada, un producto inscrito en el registro de patentes y marcas como producto de hostelería y como marca comercial de alimentación. Y como todo producto con sello propio, ya cuenta con un logo, diseñado por Rebeca Penas, y embalajes serigrafiados.

"A nosa tortilla empezouse a distinguir pouco a pouco, e acabou por ser a tapa estrela, todo o mundo nos di que está moi boa", explica Chito Corbelle, que confiesa que nunca se les pasó por la cabeza llegar a este punto, pero que la gran demanda y las buenas críticas les han llevado a dar un paso muy bien recibido por sus clientes.

Ofelia San Román es la artífice de la popular tortilla del negocio del casco urbano guitiricense

"A idea pareceulles xenial, ata nos din que xa hai tempo que tiña que estar feito e o logo está gustando, din que é moi bonito", explica este joven empresario que lleva 14 años al frente de este negocio del casco urbano guitiricense, en el que comparte responsabilidades con su madre, Ofelia San Román. De hecho, ella es la artífice de la popular tortilla.

"Levamos ofrecéndoa dende que abrimos", recuerda, explicando que los ingredientes esenciales son patatas, huevos, aceite y sal, aunque luego le añadan cebolla, chorizo u otros ingredientes, a gusto del consumidor.

"Cada vez ten máis demanda, é unha pasada", asegura Ofelia, que ahora comparte responsabilidades tras los fogones con Rosa: "Agora por semana está case sempre ela e as fins de semana as dúas, ela tamén a fai e sáelle perfecta, xa lle colleu o 'truquillo'". "E non preguntes, que non che vou dicir cal é", bromea sobre ese secreto que todo buen cocinero tiene. Aunque hay otro que sí confiesa sin problema: su tortilla siempre está «recén feita, xugosa por dentro e quentiña».

"É importante que a xente te recoñeza por algo e a nós pasounos coa tortilla, vén xente de fóra e pregunta especificamente por ela", dice sobre la que es la tapa reina de su bar y para muchos, también de Guitiriz. Un producto con nombre propio: A Tortilla de Xoldra.