Torta de millo: un século de tradición para a embaixadora máis rica de Guitiriz

Conta a lenda que a Sagrada Familia pasou por Guitiriz e que só nunha casa moi pobre quixeron acollelos, logo de moitas negativas previas. A muller non tiña que darlles de comer, mais a Virxe animouna a facer unha torta coa cinsa. Aínda que reticente, acabou por facerlle caso, e tanto os da casa coma os acollidos poideron degustar un saboroso manxar. Tan certo é coma que esa noite a poboación do Boedo quedou mergullada baixo as augas como castigo e de cando en vez aínda se oe repicar no coñecido como o Pozo da Campá.

E contaba Carlos Tomé, empresario e excalde de Guitiriz falecido en 2016, que alá por novembro do ano 1926 se celebraba un bautizo na Casa Tomé. Severina del Pozo, muller de Ángel Seijas, dono da antiga panadería do Campo da Feira, quería agasallar cunha torta á feliz familia mais, no canto de facela de fariña de trigo, como era costume, fíxoa de fariña de millo, dándolle un "novidoso sabor" que recibiría numerosos cumprimentos.

Malia ao éxito da idea, a cousa quedou aí, ata que nos anos 30 se volvía repetir a circunstancia. Dicía Carlos que á súa nai se lle ocorrera replicar o doce de Severina para servilo nun banquete que tamén se celebraba na Casa Tomé, neste caso polo Día da Árbore, unha desaparecida festa que se facía en Guitiriz polo San Xosé.

Todo isto recollíao Carlos Tomé no libro inédito Guitiriz, século XX’onde tamén explicaba que, tras este segundo éxito do produto, Severina del Pozo, cuxa familia acababa de mudarse á actual Rúa Rosalía de Castro para abrir a panadería e pastelería La Coruñesa, recibiu moitos ánimos para comezar a comercializar a torta de millo de Guitiriz. O negocio acabaría pechando, pero o seu oco cubriuno outra panadería que leva máis de 60 anos axudando a consolidar a sona do produto, La Esquina.

Paralelamente, alá polo 1925 tamén abría no Curro Vello a actual panadería David, propiedade da señora Eduviges, que tamén facía torta de millo cando así llo pedían, cunha receita que non sufriu modificacións nestes case cen anos.

A torta de millo comezouse a facer nos anos 20, para algunha ocasión particular ou por encarga

Esta singular proposta gastronómica, caracterizada pola fariña de millo empregada na receita, gañou popularidade durante a Guerra Civil, lembraba Carlos Tomé, cando o balneario era hospital e viñan ver os feridos, unha sona que o propio establecemento e a Nacional 6 axudaron a consolidar co paso dos anos, ata o punto de que en David tomaron a decisión hai polo menos catro décadas de facer só tortas, un paso que tamén deron en La Esquina hai ao redor de 20 anos.

Posto da panadería David, na Festa da Torta de Millo. C.PÉREZ

Cada vez que alguén abre a porta da panadería David, a benvida é sempre a mesma. Non se trata dun bos días, do son dunha campaíña ou do contraste da temperatura interior coa da rúa, senón de algo moito máis intanxible e evocador: un inconfundible recendo. E a porta dese local que mudou a súa estética para porse á fronte a terceira xeración, ábrese moitas veces ao longo do día. Nunha mañá laboral calquera, en apenas dez minutos despáchanse tres tortas. E así, día tras día, con veciños e con xente de paso, aínda que segue a haber datas sinaladas, coma o Nadal, a Semana Santa, as festas ou o verán.

A venda directa de David esténdese a varios puntos fixos en Santiago, Lugo ou A Coruña e ademais, dende que Sandra Martínez Bello, filla de Fina Bello e neta de David e de Maruja, que quedaran á fronte do negocio da tía Eduviges, asumiu as rendas do negocio familiar, tamén se reforzou a comercialización online, cunha venda regular que se estende a toda a Península.

"Levo aquí traballando dende que deixei de estudar e, coma todo, ten os seus momentos, pero quedei por non perder a tradición das tortas", asegura Sandra sobre as motivacións que a levaron a manterse nun negocio familiar no que traballan outras tres persoas.

Nove son os empregados que ten La Esquina se ben, a diferencia de David, que só fai tortas, o negocio desta histórica panadería —en 2017 deixaba a confluencia entre a Rúa Rosalía de Castro e a N-6 á que lle debe o seu nome para mudarse a só uns pasos, á Rúa Deputación— está máis diversificado, a torta de millo é o ingrediente máis importante, sobre todo dende que deixaron de cocer o pan.

Posto da pandería La Esquina, na V Festa da Torta de Millo de Guitiriz. C.PÉREZ

Así o confirma Juan José Vázquez Pereira, a segunda xeración dun negocio que conta con venda directa e cunha importante distribución en superficies comerciais, ao que suma a venda online en toda España, que se viu especialmente reforzada durante a pandemia. "Chega en 24 horas", detalla Juan José, e pon como exemplo un día calquera, no que fixeron catro envíos a Madrid, Málaga ou Valencia.

"Na tenda caeron un 90%, nos supermercados fóronse mantendo e online medraron", resume Juan José sobre o díficil camiño dos últimos anos, mirando con esperanza cara ao novamente aberto balneario de Guitiriz, coa confianza posta en que volva ser un revulsivo como xa o foi no pasado. E o primeiro paso xa está dado, pois dende hotel Iberik Gran Balneario de Guitiriz & Golf teñen presente a torta de millo na súa oferta gastronómica.

Supón unha nova promoción para un produto que esporadicamente tamén viaxa fóra das fronteiras nacionais, aínda que non é o mais común. "Temos enviado a Suíza, Inglaterra, Francia ou Italia, pero é algo puntual", explica Juan José, aludindo tanto o elevado custo do transporte como os problemas de conservación dun produto perecedeiro. "Hai familias de aquí que nos piden que mandemos alá", concreta o responsable de La Esquina, que cita como máis común e que sexa a xente con raíces na zona a que, cando vén de vacacións ou ver a familia, se faga coa súa torta antes de emprender a viaxe de regreso á casa.

Posto da pastelería Gómez, na Festa da Torta de Millo de Guitiriz. C.PÉREZ

David e La Esquina son os referentes na fabricación da torta de millo de Guitiriz, mais non son os únicos que a fan, pois a pastelería Nimbos ofrécea de cando en vez e na panadería e pastelería Gómez—fundada en Teixeiro en 1988 a partir dun negocio anterior—, que se asentaba en Guitiriz fai preto dunha década —curiosamente, logo de pasar polo antigo local de Renega, asentáronse no que era antes La Esquina—, o ano pasado xa participaron na Festa da Torta de Millo de Guitiriz, experiencia que veñen de repetir.

"Empezamos a facer a torta cando chegamos a Guitiriz, porque é o reclamo da vila e a verdade é que ten unha boa aceptación", di Ana Gómez, a segunda xeración á fronte do negocio, que ve "imprescindible" que haxa un evento para promocionar a torta de millo.

Festa

"Creo que todos os pobos teñen a súa feira e a de Guitiriz tiña que ser esa, ten que habela obrigatoriamente porque é un beneficio para todos, para o concello, para a hostalaría, para os veciños... e temos que participar nela", defende Ana, que tamén ve como algo positivo que a data se mudase do sábado ao domingo para a sexta edición, que vén de celebrarse.

A Festa da Torta de Millo de Guitiriz nacía en 2013—xa houbera outros intentos case unha década antes— da man da comisión de festas do San Xoán, que decidía promover, cun pequeno excedente das patronais, un evento específico en agosto dedicado ao manxar máis tradicional de Guitiriz. O evento repetiuse en 2014 e un ano máis tarde era o Concello de Guitiriz o que asumía a organización.

A comisión de festas do San Xoán comezaba, tras algún intento a comezos de século, a celebrar unha cita monográfica en 2013, que despois pasaría a organizar o Concello

Logo dun verán sen cita, o Concello retomouna unha vez máis en 2017, adiantándoa a xullo, mes no que permanecería ata a chegada da pandemia. En 2021 volvía recuperarse e adiantarse no calendario, incluíndo por primeira vez a venda, ademais da clásica degustación.

Receita

A receita básica é sinxela: fariña de millo, ovos, manteiga, azucre e limón, mais son as expertas mans que a elaboran as que determinan o sabor final dun produto que pon Guitiriz no mapa. E os ingredientes particulares, que no caso de La Esquina é algo de fariña de trigo, que cada quen engade a maiores.



Forma característica

As potas vermellas de toda a vida, con distintos tamaños segundo o grande que se queira facer a torta, úsanse como molde, mentres que o furado que a caracteriza se logra usando unha lata —por exemplo, un bote de pementos—, do diámetro axeitado.



Tortalenas

O que iría nese furado da torta é o que en La Esquina din, medio en serio, medio en broma, que é a tortalena. Trátase dunha sorte de madalena que se presenta en envase individual e se fai coa mesma masa da torta de millo, aínda que o proceso de cocela sexa algo distinto. "Faise en forno eléctrico e ten outra textura, é a mesma base, pero a preparación é distinta", explica Juan José Vázquez.



Galletas de millo

Na panadería e pastelería Gómez partiron dos ingredientes da torta de millo, pero cunha elaboración distinta, para crear as súas galletas de millo, un produto cun ‘packaging’ específico, útil para viaxar ou regalar, que presentaban o ano pasado na feira. "Foi un acerto", din dende o negocio, que tamén ofrece as Teixugueiras, tres galletas distintas de noces, café e manteiga.



En pedra

En 2015, na primeira edición que se celebraba na Festa da Torta de Millo de Guitiriz organizada polo Concello, o canteiro local Ramón Villar, coa axuda de varios aprendices nun taller de cantería, fixo unha réplica do manxar en pedra. A peza está exposta no Campo da Feira.