A Torre: Fermosas terras, infindos recordos

Localización

Á altura do quilómetro 607 da estrada N-634 hai que coller unha pista a man esquerda e percorrer por ela uns metros ata chegar á igrexa de Santa María de Abadín. O núcleo de casas está máis adiante.

Templo

É de estilo románico, da primeira metade do século XII. A fachada conta cun arco de medio punto e un pequeno rosetón dun só corpo. Hai dous escudos nos laterais nos que se distinguen as estrelas e a media lúa da casa dos Luaces.

Retablo

A Ángeles sempre lle chamaron a atención os santos que gardaban o retablo. Hoxe só se conservan tres panos con tres santos: San Miguel vestido de guerreiro empuñando unha espada e de pé enriba do demo, a virxe María e San Xoán Bautista.

ÁNGELES GOÁS O ASUBÍO DO AV

O barrio abadinés da Torre é para Ángeles Goás ese lugar que a viu nacer e o que "atesoura a memoria da miña primeira infancia", explica a contadora de historias, que aínda garda escenas "con auténtica viveza" daquela etapa.

"Como a da miña avoa tratando de facerme comer, insistíndome mentres me amosaba pola abertura do poxigo as falopas de neve das que dicía que se poñían contentas con cada bocado que eu engulía", relata, mentres trae de volta ao presente a súa curmá Marita, que a sentaba nunha verza "para que non manchase na horta a bonitísima roupa que miña nai me cosía", engade con nostalxia.

Naqueles tempos, na súa casa tiñan un burro e un carro para os labores de labranza. "Lembro ir montada nel. O burro era tan listo que sabía perfectamente os camiños de ida e volta", conta a narradora, que tamén adoitaba pasear pola senda que conduce ao Camiño de Santiago e ao río onde está o pozo de Xan de Candia.

Un foso que lembra "aquel que morreu despois de matar un bispo de Mondoñedo que viña apropiándose das terras da xente da contorna", engade Ángeles, dando conta doutros fermosos recunchos do seu barrio da Torre.

"Un pouco máis abaixo había un lavadoiro no que se lavaba coa agua que nacía nunha parcela cercana", di, sobre un elemento que se esfumou cando arranxaron a pista.

"Non se decataron de que, ás veces, hai terra que é de dar auga e, hoxe, na súa xenerosidade ségueo facendo; así, de cando en vez, agroma coma se chorase polo desaparecido lavadoiro", abunda, mentres camiña entre recordos ao templo "protexido por un muro de pedra que delimita o adro" e que é o elemento central do barrio.

Igrexa de Santa María de Abadín, ubicada no barrio da Torre. M.MANCEBO

"Resúltame gracioso lembrar que cada vez que iamos á misa eu trataba de pechar os ollos e concentrarme para ver se conseguía sentir a Deus como me parecía que debían sentilo as persoas que acudían á igrexa e deixei de facelo porque, cando os abría, sempre había alguén mirándome con cara de risa", conta Ángeles.

Recoñece que esta é a mesma faciana que se lle pon agora a ela rememorando a súa vida na Torre e mergullándose "na pilísima de recordos que me veñen daqueles tempos de nenez" nun barrio que merece ser descuberto.