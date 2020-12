Amigos da Madeira elabora para A Xanela tres aparatos para hacer rehabilitación

"Estamos moi agradecidos. Aprecio moito que nos teñan en conta. isto é unha cousa que nosoutros non esqueceremos". Este es el resumen que hace Carlos Castro, presidente de la asociación de discapacitados activos A Xanela de As Pontes, de la colaboración que prestaron desde la entidad los miembros de otra agrupación pontesa, Amigos da Madeira, quienes, gracias a sus tornos, han ayudado a equipar el centro con tres aparatos para ejercicios de rehabilitación.

La iniciativa se remonta a hace muchos meses, a una conversación entre Castro y Alfonso Franco, presidente de los torneiros ponteses, en la que el primero les propuso hacer unos instrumentos que les sirvieran para algunas de las sesiones de terapia ocupacional que realizan los usuarios de A Xanela.

Y dicho y hecho. Franco no dudó y la maquinaria empezó a girar. "Pareceunos que as nosas habilidades podían dar solución ao que nos requirían e puxémonos mans á obra", explica. Pero esta colaboración no estuvo exenta de problemas como el retraso producido por la pandemia de covid-19. "Queriamos facer os aparatos nos obradoiros que organizamos desde a asociación, aos que se apunta xente nova e así, de paso, lles servise de aprendizaxe. Pero non se puideron celebrar e a xente da asociación estivemos facendo as pezas e estamos agora completando outros instrumentos que temos pendentes", añade.

Este tipo de aparatos están en venta en empresas especializadas, pero desde A Xanela pensaron en Amigos da Madeira y esta aceptó como de costumbre, ya que «solemos colaborar coas asociacións que nolo requiren».

Así, en estrecho contacto con las terapeutas del centro de A Xanela -al que acuden actualmente 32 personas con distintas discapacidades para participar en sesiones individuales de terapia ocupacional y rehabilitación según sus necesidades- recibieron los modelos y diseños a copiar y las indicaciones para elaborar tres aparatos para trabajar la motricidad, tanto fina como gruesa, de los miembros superiores.

Los nuevos aparatos ya están en su punto de destino y en el futuro se le unirá alguno más. "Eles vannos solicitando según van necesitando e nós dentro das nosas posibilidades e cando podemos imos facendo", explica Franco, satisfecho por poder colaborar con esta entidad pontesa.

"Téñennos encargado cousas, como trofeos ou recordos, outras asociacións ou o Concello. Estamos abertos a colaborar coas entidades do noso contorno, porque elas colaboran tamén con nós e queremos devolverlles parte do que nos fan. Dános igual facer unha peza ornamental que unha que sexa máis útil. Pero neste caso foron cousas que non se poden adquirir sen ir a unha empresa especializada, e se é algo que podemos facer nós coas súas indicacións, xenial. E eles están moi agradecidos", reconoce el presidente de Amigos da Madeira.

Por otro lado, y con la vista puesta en el futuro, Franco reconoce que en Amigos da Madeira tienen "moitas ganas de volver empezar" con sus actividades. Y más en un año en el que, curiosamente, les surgieron "«máis demandas de xente que quere acceder a un curso de torneado". "Imaxino que coas circunstancias de que se reduce a interacción social, a xente busca cousas para facer só", apunta. Sea como sea, serán más manos para seguir ayudando.