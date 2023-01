A tornería como sinal de identidade propia

A tornería é unha profesión estreitamente ligada con Xermade dende a antigüidade, algo que se leva con orgullo en todo o concello, e que se demostra con actividades e co tradicional Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia, que leva máis de 20 anos sendo un referente a nivel nacional e atraendo visitantes de todas as partes de España, e tamén de fóra dela, o que pon ao pobo no mapa desta profesión.

Por isto, o Concello ten en marcha dúas medidas para seguir dinamizando a divulgación e a dignificación deste sector. Unha delas fará que a reitoral xermadesa se convirta nun museo da tornería, para colocar nel todo tipo de pezas relacionadas coa profesión, incluíndo ademais, noutra planta, un salón de reunións grande, ao non contar con ningún destas características no municipio.

O importe das operacións a realizar será dun total de 345.242 euros que consistirán na reforma e adecuación do edificio para a súa conversión total, tanto da planta de exposición como da sala para reunións.

A outra medida, xa en trámites, é a de conseguir que o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia, referente a nivel nacional, obteña a denominación de Festa de Interese Turístico de Galicia.

"Queremos empregar o museo para ter unha exposición permanente sobre a tornería, e que ademais se fagan obradoiros, charlas e demostracións para que a xente interesada poida vir velos e aprender máis sobre o sector", conta o alcalde de Xermade, Roberto García, que busca así potenciar aínda máis o papel da tornería dentro do propio concello, tanto a nivel loxístico como social.

Ademais, o dobre uso que lle van dar ao museo é "moi beneficioso para o concello, xa que non conta con ningunha sala de reunións de gran tamaño", explica o alcalde xermadés, que apunta que "ademais así aproveitase ao máximo un edificio como a reitoral de Xermade, que foi mercada polo propio Concello e é un proxecto bastante recente".

"A sala da biblioteca que facía a función de espazo de xuntanzas é pequena e era imposible organizar reunións de gran tamaño, o que era un inconvinte, xa que en ocasións era unha necesidade con solucións complexas", engade o mandatario local, que pon en gran valor a construción da nova sala de xuntas.

"A denominación de Festa de Interese Turístico de Galicia daríalle aínda máis forza ao Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia e permitiría sumar máis prestixio e atraer aínda máis xente a un evento deste tipo", comenta Roberto García, que engade que "é de referencia a nivel nacional e iso achégalle sona a Xermade e certifica o bo traballo que se fai ao redor de algo tan característico para nós como é a tornería".

Ademais, na casa da veciñanza de Roupar, a outra reitoral que o Concello vén de mercar, vaise facer un centro de día para os maiores, un servizo "moi demandado polos veciños, é algo que piden dende hai moito tempo, e é un proxecto que temos en mente dende hai anos", aclara o alcalde, que asegura que "ao non contar con ningunha instalación destas caracteríticas moitas persoas teñen que desprazarse a outros municipios, co que entendemos que era algo primordial".

Estes dous proxectos fan que dous edificios que non estaban sendo empregados e se atopaban en mal estado sexan reformados e empregados en beneficio "do Concello e de todos os veciños, cubrindo necesidades".