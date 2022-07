El torneo que vio nacer un club en As Pontes

Lo habitual en cuanto a las actividades de las entidades es que éstas primero se constituyan y después empiecen a organizar sus propuestas. Pero hay veces que ocurre al revés, que son los actos los que acaban derivando en el nacimiento de una asociación o un club. Esta situación se dio en el ámbito del tenis en As Pontes, donde el ya tradicional Torneo Festas do Carme fue el que dio paso, dos años después, a la creación del CT As Pontes.

Esta competición estival acaba de cumplir sus bodas de plata, mientras que el club que lo organiza suma 23. Uno de sus principales logros, precisamente, ha sido el de mantener a lo largo del tiempo el torneo que propició después su nacimiento.

En esta vigésimo quinta edición se dieron cita unos 50 participantes llegados de distintos puntos de Galicia, como ya es tradición. De hecho, por este torneo "pasaron los mejores jugadores de la comunidad autónoma y también tuvo importantes participaciones de varios lugares de España, como Madrid, León, Barcelona, Navarra o Valencia" a lo largo de sus más de dos décadas de historia, tal y como explica el actual presidente del CT As Pontes, Paulino Fernández Seoane.

La competición contó este año con dos categorías: absoluta y veteranos de más de 45 años. En la final de la primera se enfrentaron dos deportistas que alcanzaron la última ronda apenas cediendo cinco juegos entre ambos en las eliminatorias anteriores. Finalmente Carlos Tajes, de la SD Hípica de A Coruña, venció a Rodrigo Figueroa (CT A Coruña) en un disputado partido, con remontada incluida, y un marcador de 4-6, 6-3 y 10-4 en el decisivo tie-break.

En el apartado de veteranos, Nicolás Prego, del CT Redes, se hizo con el título de campeón tras ganar a Iñaki Madejón, del Club de Campo de Ferrol, en un encuentro también con remontada, en el que venció 1-6, 6-4 y 10-8.

Equipo del CT As Pontes que participó este año en el Gallego. EP

El Torneo Festas do Carme no es la única actividad que organiza a lo largo del año el CT As Pontes, que cuenta en la actualidad con unos 40 socios, principalmente adultos. También organiza un torneo por equipos, con el sistema de Copa Davis, que ya lleva cinco ediciones y otro proyecto es crear una liga federada.

Otra novedad de este año es que el club participa en el Plan Corresponsables, con el objetivo de dar a conocer este deporte entre los más jóvenes. En él cuentan con tres grupos de alumnos, que reciben clases de tenis dos días a la semana de junio a noviembre.

Para promocionar esta disciplina, el club también gestionaba la escuela municipal de tenis hasta la irrupción de la pandemia. "Estamos esperando a que se vuelva a poner en marcha desde el Concello, ya que era una forma de que pudieran asistir niños y adultos de octubre a junio a un bajo coste", explica Fernández.

Precisamente esta escuela fue el germen del equipo que este año regresó, seis años después, al campeonato Gallego absoluto por equipos. Formado por exalumnos y amigos, todos ponteses y con unas edades entre los 20 y los 26 años, se proclamó subcampeón de Cuarta División.