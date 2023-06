O Ies Fonmiñá dá toque de atención simbólico

"Esta merda é vosa" é a frase que escolleron un grupo de mozos da Pastoriza para acompañar unha escultura dunha cabeza de vaca chea de lixo que se instalou o martes na Praza do Concello. Era o punto final dunha iniciativa promovida conxuntamente polo Fondo Galego de Cooperación e o Concello da Pastoriza, que buscaba converter os máis novos en axentes de transformación na procura dun mundo máis sustentable, e coa que tamén colaborou estreitamente o IES Fonmiñá.

A proposta, que inicialmente estaba plantexada para facerse como unha actividade extraescolar, foi presentada ante o alumnado de 3º e 4º da Eso do instituto pastoricense, que a acolleu "sorprendentemente moi ben", segundo confirmou a directora do centro, Maribel Valiela.

Nas instalacións do instituto fíxose primeiro unha sesión introdutoria á que asistiron todos os estudantes dos dous cursos e na que se abordou a comunicación de ‘guerrilla’ e a temática a tratar: "A auga como un dereito humano fundamental e a crise climática global".

"Despois pedímoslles aos alumnos que quixesen que asistisen a outra sesión fóra das clases", explica Rocío Cadahía, a responsable da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) e a encargada de impartir os obradoiros.

A ese segundo encontro sumáronse un total de 15 rapaces que, xa concienciados sobre as graves consecuencias do cambio climático, idearon unha acción de rúa que consistiu na instalación dunha vaca, "animal emblemático do municipio pola tradición gandeira e leiteira", que encheron de suciedade e de restos que eles mesmos recolleron en distintos puntos do municipio.

"Recollemos todo este lixo na contorna do río e nas cunetas e camiños da Pastoriza. Se queremos que o noso leite sexa o mellor, non podemos contaminar o noso concello. Sen auga limpa, non hai leite bo", reivindican os mozos, que esperan que a súa intervención sirva de toque de atención simbólico.

Para elaborar a escultura contaron coa colaboración da artista Cabanes Fontao, con experiencia en instalacións feitas con material de refugallo, que deu o seu toque persoal á obra na que tamén se instalaron luces para chamar aínda máis atención.

Ademais, a carón dela colocouse un gran cartón de leite, no que en vez dos ingredientes principais do produto, aparecen un número simbólico de gramos de residuos, plásticos ou produtos tóxicos que a xente adoita tirar sen control, unha forma de poñer o acento na importancia que ten non botar lixo e ser coidadosos co medioambiente.

O mesmo obxectivo, que tamén perseguiu esta mesma iniciativa noutros concellos nos que se realizou como os de Rianxo, Tomiño, Bergondo ou Pontevedra.