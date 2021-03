Tomé destaca en Africor que a Granxa Experimental de Leite está ao servizo dos gandeiros

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, participou este martes na apertura das xornadas técnicas de Africor, onde trasladou que a Granxa Experimental de Leite que a institución provincial ten en Castro de Ribeiras de Lea está ao servizo e disposición dos gandeiros.

Tomé Roca anunciou unhas xornadas de portas abertas e de visitas ao centro en canto o permita a situación sanitaria provocada pola covid-19, para que os profesionais coñezan de primeira man o traballo que se desenvolve nas instalacións.

Así mesmo, destacou que a granxa experimental cobre unha parte importante das prácticas do alumnado da Facultade de Veterinaria e da Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus de Lugo, ao mesmo tempo que analiza todo os parámetros e os problemas das explotacións para ofrecer solucións e pautas de mellora.

"O obxectivo é mellorar as explotacións gandeiras, aumentar o valor do produto, favorecer o benestar animal, reducir os custos de produción e, por tanto, facer máis competitivas e sustentables as explotacións", resolveu.