Todos os Daríos que aínda resoan

O Darío home, o Darío avó, o tío, o mestre, o camarada, o amigo, o pai. "O Darío de cada un de nós resoa aínda na nosa mente e no noso corazón, latexa na nosa pel", así lembrou Alexandra Cabana, a filla do eterno poeta de Roás, un home que onte recibiu unha sentida homenaxe por parte da Vilalba que el apreciaba e que coñeceu por vez primeira da man doutro inesquecible, Manuel María.

Os dous foron os protagonistas dos Actos da Cultura Chairega cos que o Iescha honrou a memoria do poeta de Outeiro de Rei no 18 aniversario do seu pasamento. "Desde o primeiro momento tivemos claro que este era o día e este era o lugar", dixo a presidenta do colectivo, Marisa Barreiro, sobre a cerimonia de nomeamento de Darío Xohán Cabana -falecido en novembro- como socio de honra, un feito que se materializou coa entrega dunha placa e dunhas rosas brancas á propia Alexandra, a Amelia e a Leonor, a muller e a neta do cospeités.

Os dous facedores de mundos con letras foron tamén amigos e puntal un do outro. Para o de Roás, Manuel foi "o meu primeiro gran mestre, unha referencia continua, a quen miraba", falaba nun vídeo filmado hai dous anos, polo aniversario da morte de Manuel María, "unha das ausencias máis dolorosas da miña vida" e que, xunto coa falta de Xosé Luis García Mato O Guedelliñas, deixou "un mundo máis pequeno".

Cris Román. S.I

A eles e ao seu legado lles cantou Cris Román, vilalbesa non só polas raíces, senón porque "meus pais quixeron terme aquí para que no meu DNI aparecese Vilalba". A cantautora, acompañada pola súa banda, entoou os versos de Galicia, que compuxo Manuel María, máis aqueles nos que Darío transmitiu que 'Por amor son o que son /Por amor canto o meu canto'.

Os Actos da Cultura Chairega, que comezaron cunha ofrenda floral na escultura do poeta da Terra Chá, remataron cun canto a dúas figuras inmortais que, como dixo Alexandra, certamente deixaron un mundo máis pequeno.