Todo un cole junto a Antón

Una pequeña marea de niños y niñas de tres a seis años recorrió ayer el entorno de la zona escolar de la capital chairega con un objetivo muy claro: ayudar a un compañero y, concretamente, dar visibilidad a la enfermedad minoritaria que padece.

Portando una pancarta en la que hacía referencia a la Semana Mundial de las Enfermedades Mitocondriales y ataviados con unos pañuelos verdes, del color alusivo a estas dolencias, el alumnado y el profesorado de la Escola de Educación Infantil (EEI) de Vilalba realizaron una andaina con la que quisieron arropar a Antón, de cinco años, y a su familia, que juntos afrontan las dificultades que conlleva el diagnóstico de una enfermedad como el Síndrome de Leigh que padece el pequeño.

La familia de Antón da al colegio "as grazas por toda a axuda e por esta actividade en concreto, para axudar a visibilizar" una enfermedad minoritaria -también se unió a la conmemoración de la semana mundial el Concello, con iluminación verde-, incluida en el grupo de las enfermedades mitocondriales y con una prevalencia de 1 caso por cada 36.000 personas. "Con estas accións reclamamos máis investimento na investigación destas enfermidades para conseguir algún tratamento", dice la madre, Chus Riguera.

Antón, participando activamente en la andaina. M.ROCA

"Antón porta o xene SDHA con dúas variantes heteroxéneas que codifica a cadena mitocondrial. As mitocondrias son as que proporcionan enerxía a todas as células e órganos e se non funcionan ben poden ocasionar diferentes problemas en distintos órganos", explica Chus. Añade que "non ten tratamento" y que un conjunto de "coencima Q10 e vitaminas é a súa axuda diaria".

A esto hay que unir distintas sesiones con terapeutas y fisioterapeutas, puesto que el niño sufre retraso psicomotor y madurativo, por lo que en el colegio, donde "lle encanta estar cos seus amigos", tiene atención continua.

Chus y Ernesto recibieron el diagnóstico de su hijo cuando tenía 22 meses, "xusto días antes de instaurarse a pandemia e foi un golpe". "A pesar do prognóstico que nos deron ao principio, desfavorable, dexenerativo e con esperanza de poucos anos para a maioría dos pacientes, segue progresando e rompéndoo", dicen.

Así, ahora a nivel motor puede desplazarse con andador o de la mano, aunque se cansa más rápido, y también gatea, pero "necesita axuda para a comida, control de esfínteres, baño...".

Los padres de este pequeño vilalbés aseguran que la realidad que les tocó vivir, aunque "agora está algo máis asumida", es "un proceso moi duro" con el que han llorado "moito". "Co neno sempre estamos positivos, facendo todo o que nos recomendaban as fisios e terapeutas que o vían. Dedicimos seguir con esperanza para adiante e vendo que el é un neno feliz", dicen. Y así se le vio ayer de la mano de sus compañeros.