Xa ten experiencia como pregoeiro. En Vilalba improvisará ou vai preparar un discurso?

A min gústame facer este tipo de cousas case o último día ou incluso no momento, é moito máis natural.

Vostede impulsou o crecemento do San Simón, pois a finais dos 80 colaborou para que se puxesen en marcha as primeiras queixerías.

Eu tiven a sorte de asistir ao nacemento deste queixo. Recordo que neses anos nos que eu era conselleiro de Agricultura comezaron a funcionar as‘miniqueixerías’, as primeiras que se puxeron en marcha e que se chamaban así precisamente polo pouco volume que tiñan. Nese tempo a maioría tiña problemas de electrificación, algo moi necesario para elaborar o produto, e dende a Xunta colaboramos para dotalas dos servizos que precisaban. Aínda así os verdadeiros protagonistas foron os queixeiros, que tiveron desde o comezo un grande interese por impulsar o San Simón.

Sexa sincero, gústalle o San Simón ou prefire outro queixo?

Teño que confesar que son un grande amante dos queixos e o San Simón é un dos meus favoritos. Recordo que un ano na Semana Verde Internacional de Berlín había expostas máis de 300 variedades e o San Simón destacaba por enriba de todas polas súas características tan especiais: é un queixo maduro, o que lle dá máis posibilidades para comercializarse; ten unha forma moi peculiar; e tamén unha cor única que lle proporciona o afumado.

Vai visitar a capital chairega, aproveitará para facer un percorrido turístico pola comarca?

A verdade é que ese día me vou centrar ao cen por cen na feira. Pero na Terra Chá teño moitos lazos que veñen da miña etapa como conselleiro, pois foi unha zona á que levei varias iniciativas grazas ao apoio varios compañeiros do PSOE vilalbés.

Por que deu o salto á política?

Foi nun momento da miña vida no que eu tiña a convicción de que a política era fundamental para axudar a mellorar e transformar o país. E por iso me lancei.

Satisfeito ou arrepentido?

Coido que foi un momento transitorio, pois logo volvín incorporarme á docencia. Foi unha etapa da miña vida profesional da que non me podo arrepentir.

Como experto no campo galego. Como valora a situación na que se atopa na actualidade?

Resaltaría que se avanzou moito, pero coma en todo hai luces e sombras. Estamos nun período con dificultades debido a que os prezos non se corresponden co traballo pero hai que ser optimistas e pensar que se vai mellorar.

Foi enxeñeiro agrónomo, docente universitario, conselleiro, parlamentario e actualmente está xubilado. Despois de tanta actividade laboral acostúmase a levar unha vida tranquila?

Eu prefiro definirme coma un xubilado atarefado, tranquilidade teño pouca (risas). Sempre ando dando charlas, escribindo, lendo e interesándome nos problemas da economía agraria. Parado estou pouco e dedico moito tempo, moi gustoso, a axudar aos meus fillos e netos.