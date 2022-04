"En estas pruebas no te puedes permitir estar nervioso, la concentración es vital"

A a sus 16 años, el chairego Óscar Carballo ya puede presumir de haberse convertido en apenas unas semanas en uno de los ganadores de la Olimpíada Informática Galega y haber conseguido la medalla de bronce en el certamen nacional, situándose en el puesto número nueve frente a jóvenes de todas las comunidades.Tuvimos que resolver una serie de problemas de algoritmos para después crear un programa que resuelva esos problemas en tiempo y en espacio.Fueron dos sesiones de cuatro horas cada una bastante intensa y fue más complicado que las pruebas online y que el certamen regional. Podríamos decir que el nivel era bastante alto.Justo antes de empezar sí, pero un momento, ya que en este tipo de pruebas no puedes permitirte estar nervioso. La concentración es vital y si te distraes un segundo puedes perder mucho.No me quedé con buen sabor de boca, creo que podría haberlo hecho mejor. Tendría la misma sensación si lograse la plata, pero yo además me quedé a 20 puntos del siguiente.Empezó a gustarme con 13 años y ya me decanté por esta rama. De hecho estudio una FP en el Liceo La Paz de A Coruña y quiero dedicarme el día de mañana a esto.Me encantaría ser desarrollador de aplicaciones o programador.