The Little Foxes Club, para aprovechar todo lo que enseña la naturaleza

El arraigo a la tierra, los orígenes y la naturaleza es la idea que está más presente en el nuevo proyecto que acaban de poner en marcha en Vilalba Vanessa Mato y Pablo Souto. Pero no la única. Apostar por el medio rural como forma de vida y llevarlo al plano educativo son otros de los objetivos de The Little Foxes Club, una iniciativa con la que se puede aprender inglés de forma lúdica aprovechando todo lo que el entorno ofrece, tanto a nivel material como de experiencias.

Tanto Vanessa como Pablo son emigrantes retornados. Ella, de Laxe, y él, de Ponteceso, formaron su vida en común en Londres, donde trabajaban en una escuela infantil y como técnico de mantenimiento en una universidad, respectivamente.

Pero el nacimiento de su hijo Lennon hace cinco años y la llegada de la pandemia después les hicieron plantearse muchas cosas. "La pandemia nos hizo pensar todo bien. Siempre tuvimos ganas de volver y queríamos hacer algo en el rural. Queríamos bosque y animales", explica Vanessa, convencida de que tomaron la decisión correcta hace dos años.

Taller de manualidades en la caballa de The Little Foxes Club. M.ROCA

Entonces empezó la búsqueda del lugar para crear su nuevo proyecto de vida, mirando casas por internet hasta que apareció la que hoy es su hogar en la parroquia vilalbesa de Belesar. "Queríamos que tuviera terreno. Como esta no vimos ninguna, nos encantó la zona, no hubo dudas", reconoce Pablo, de quien su mujer dice que tiene "manos jardineras" y que está muy conectado con "el mundo verde".

Ya instalados, empezaron con el proyecto The Little Foxes Club, a través del que buscan "impulsar la educación en la zona rural" y lo hacen además en otro idioma. "Incluimos el inglés porque somos nativos en esta lengua. De ahí nace crear algo lingüístico nativo inglés en plena naturaleza y con animales", señalan.

Pero la iniciativa no se va a quedar solo ahí, ya que trabajan para seguir ampliando su propuesta, algo que calculan que les llevará "entre dos y tres años" hasta que esté todo el proyecto completo, que permitirá también la contratación de una persona.

En él pretenden ofrecer alojamiento de turismo rural, para lo que ya tienen los permisos. La idea es crear una especie de cabañas, una en la propia vivienda, donde era la corte, y otra en el exterior, junto al río que pasa al lado de su finca. "Queremos decorarlas con un look clásico y moderno a la vez y que las familias se queden a dormir aquí, en fines de semana o puentes, y hagan talleres y una experiencia de inglés intensivo", explican.

Clase de teatro en inglés en el Ceip Insua Bermúdez. M.ROCA

Pero por ahora las instalaciones son otras. De momento, y para que The Little Foxes Club empezara a funcionar el pasado mes de junio, Vanessa y Pablo construyeron una cabaña "hecha toda de reciclaje, con cosas que ya había en la casa" y en la que realizan talleres de manualidades con materiales reciclados. "Los negocios locales nos dejan cosas como cartón, madera o telas", relata Vanessa.

Otra de las actividades que ofrecen está relacionada con el huerto y el invernadero. "El huerto en verano lo usamos un montón y plantamos muchas cosas con los niños que vinieron. Cada uno usaba sus propias parcelas y veían todo el proceso de sus productos", explica Vanessa, mientras que el "invernadero doble industrial" les sirve para dar clases sobre plantar y les supone un apoyo en invierno.

La granja, de unos 50 metros cuadrados, es un "punto clave" de esta iniciativa. Con animales como conejos o gallinas, buscan ofrecer a los niños la experiencia de conocer "las rutinas" de sus cuidados. A todo ello esperan poder unir en breve talleres culinarios, también en inglés, tras la rehabilitación de un antiguo horno que hay en un alpendre independiente de la vivienda.

Alumnos del Ceip Terra Chá de Román crean una casa para abejas. EP

"No solo queremos impulsar la zona rural y cuidar animales. Queremos darle un toque especial para que los niños aprendan más, porque el inglés está de moda y vemos que no hay buena base y eso nos da un punto a favor", asegura Vanessa.

Por ello, ella se basa en hablar y dar todas las indicaciones en inglés, aderezándolo con canciones e historias e incluso viendo el día a día de empresas o explotaciones de la zona.

"Si quiero aprender inglés, tengo que plantar, cuidar animales y hacer mis rutinas. Y al revés. Es tu deber estar educado, pero también conectado a tu tierra. Para mi hijo quiero eso, que vea que aquí se puede hacer cualquier cosa, y que no tenga que irse fuera como yo. Son otros tiempos, pero es posible", concluye Vanessa.

Un coworking y actividades con las Anpas de 2 centros

The Little Foxes Club participa actualmente, junto a otros 18 proyectos empresariales, en un coworking en Palas de Rei, promovido por la Xunta, a través del Igape, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Concello. Tiene la particularidad de que las iniciativas presentadas están todas vinculadas, de un modo u otro, al Camino de Santiago. En él reciben asesoramiento y participan en talleres, eventos o sesiones formativas grupales.

Colegios

Las Anpas del Ceip Insua Bermúdez y del Ceip Terra Chá de Román, ambos de Vilalba, se pusieron en contacto con esta empresa para incluir sus servicios en su oferta de actividades extraescolares, uniendo el aprendizaje de inglés con otras propuestas lúdicas o culturales.

Teatro musical

En el Insua Bermúdez imparten teatro en inglés y los niños participan también del proceso de preparar los decorados. El grupo de los más pequeños prepara Caperucita roja, mientras que el de los mayores trabaja con El rey león. Ambos representarán ante sus familias las obras en diciembre.

Invernadero

Esta nueva instalación del colegio de Román permite trabajar sobre la naturaleza y los animales. Los escolares ya conocieron la importancia de las abejas y les hicieron unas colmenas, plantaron plantas aromáticas o crearon un bebedero para pájaros.