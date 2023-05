Os tesouros de moitos tempos

"QUE PASADA!". Estas palabras, e outras de significado semellante e igualmente acaídas, oíronse máis dunha vez ao longo da xornada de onte nas terras de Castro de Rei, polas que o alcalde, Francisco Balado, guiou a unha comitiva de máis de 50 persoas chegadas de toda Galicia para descubrirlles algúns elementos do rico patrimonio cultural, etnográfico, natural e ata persoal do municipio.

Esta «moi interesante», a xuízo de participantes coma as santiaguesas Adela ou Pilar, viaxe física e temporal por algunhas das 25 parroquias do concello abrangueu máis de 2.000 anos de historia. A saída fíxose dende o cemiterio de Duarría e xa alí se chegou ata a época paleocristiana. «Aquí, debaixo dos pés de todos nós, e onde está a historia», dicía o rexedor, retrocendendo a 1971, cando unhas obras provocaron un desprendemento do chan que deixou ao descuberto unha necrópole, «posiblemente da época visigoda».

Quizais o mellor exemplo dos achados da volta, onde tamén se cre que había unha fundición romana da que pouco se sabe -localizouse outra en Coea en 2020, con máis de 3.000 metros cadrados de estruturas baixo terra-, sería o coñecido como tesouro de áureos, unha colección de moedas de emperadores romanos atopada en 1831. «Foi parar a Madrid ao Museo Arqueológico Nacional», dicía Balado sobre o destino de dez moedas. Do resto, se as había, nada se sabe, nin cantas eran.

Plano do fusil de José Castedo.

E de «tesouro» cualificaron varios dos presentes os planos orixinais do fusil que tentou patentar José Castedo (1845-1910), similar ao Mauser 98 e, polo que dicía o seu inventor, moito máis rápido e eficaz: disparaba seis balas en dous tempos. Consérvanse, xunto con outra documentación, na Casa de Castedo, cuxas portas lle abriu aos visitantes Antonio, actual morador da centenaria edificación.

«Estou levando sorpresas, non coñecía a historia do fusil e gustoume sabelo e velo», dicía José Luis, veciño de Castro, encantado de participar nunha iniciativa que axuda a amosar «todo o que temos e non sabemos que existe».

O certo é que a visita deu de si, pois por alí andaba tamén Miguel Lugo, para dar conta da presenza dunha barba de Xúpiter no lousado dun alboio e explicar que xa na época de Carlomagno se colocaba nos teitos para protexer dos raios, unha das moitas propiedades que se lle atribúen a unha planta que, ademais, é comestible.

Foi tamén el quen detallaba a posible orixe do topónimo Besadas -un tipo de labor da terra-, linde entre Dumpín e Duarría e última parada da expedición nesta parroquia, onde tamén coñeceron a Ponte dos Pedregás, chamada romana -aínda que non o sexa- e situada na vía de Lucus Augusti a Mondoñedo; e o Muíño dos Castedos, cuxa existencia xa recollía o Catastro de Ensenada.

Non foi o único do percorrido, pois tamén se visitou o restaurado Muíño de Monelos, en Azúmara, parroquia na que se explotou unha mina de arsénico -hai só uns días a Balado regaláronlle unha caixa do elemento estraído dela- e pola que pasa a ruta homónima. Este itinerario une o casco antigo de Castro de Rei, declarado conxunto histórico-artístico -quedou para outra visita- co Castro de Viladonga, parada imprescindible cando se trata de coñecer a riqueza do municipio, igual que o é o Carballo de Luxís (Pacios), incluído no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia.

E quizais non sempre se lle dea a relevancia que merecen, pero se hai algo fundamental para os habitantes dun lugar, esas son as augas -un dos grandes achados de Viladonga foi o seu alxibe-. Por iso, neste roteiro non podían faltar dúas das fontes máis significativas de Castro de Rei: a da Troita (Couto de Á) na que si, vive un peixe -conta a lenda que é una princesa-; e a da Virxe, en Duancos, ao pé da que pasa a Vía Rexia do Norte.

Fonte da Virxe.

Nesta parroquia, ademais de gozar das vistas dende a igrexa, os presentes poideron saber que nela se bautizaba Domingo López de Carvajal (1697-1789), quen fixo fortuna alén do Atlántico con minas de prata, foi cargador de Indias, fundou a cidade de Algar e a quen Carlos III lle concedía o título de marqués de Atalaya Bermeja.

Emigrou con 17 anos, mais non esqueceu as súas xentes. Preocupouse por fundar un colexio, fixando o pago ao mestre, e unha capela, un conxunto que se conserva grazas ao esforzo dos donos, Manolo e María José, que se sumaron á ruta, e César, que recibía aos impresionados visitantes.

Outro que tamén traballou para mellorar a educación -avogou polo ensino universal e gratuíto e pola inclusión da educación física-, foi Manuel Becerra (1820-1896), ilustre veciño da Ponte de Outeiro que chegou a ser ministro ata en sete ocasións.

O Pazo de Perejón.

A visita ao aínda espectacular, malia que vivise tempos mellores, Pazo de Perejón, non podía faltar nesta viaxe polo pasado e polo presente de Castro de Rei, na que os asistentes compartiron un xantar no restaurante Suso, ao pé desa carballeira que cada mércores acolle a feira de Castro. É así dende 1978 pois, como lembrou Balado, a actual cita é o resultado da fusión de dúas, a propia, que era o último sábado de mes, e a do 8 de Duancos, mudada en 1878.

Colexio de Duancos.

E así, toda xunta, pode parecer moita información, mais apenas son unhas pequenas pinceladas da riqueza de Castro de Rei -para outra ocasión quedan o Sagrado Corazón, a muralla, o eucalipto de Ordax...-, que fixo merecedor ao concello de formar parte da primeira edición de "Coñecendo a historia cos alcaldes de Galicia", na que tamén participaron os rexedores de Outes, Tui e A Mezquita, este último, Rafael Pérez, presente onte en Castro de Rei.

A proposta, que dado o éxito é probable que teña continuidade, xurdía no marco do proxecto Historias de Galicia, que o día 20 comezará unha nova xeira de roteiros con escritores, segundo avanzou o seu coordinador, Xurxo Salgado. O primeiro, da man de Marcos Calveiro, descubrirá o Vigo de Fernández del Riego.