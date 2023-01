Terras do Anaris consensúa el desarrollo sostenible de O Eume con 40 entidades

La asociación Terras do Anaris, que aglutina a vecinos y asociaciones de siete concellos -Muras, Xermade, As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Monfero y A Capela- ha desarrollado un trabajo en colaboración con casi 40 entidades de estos municipios "para analizar a realidade social e económica" de la zona de la comarca del Eume y "buscar medidas de consenso para o desenvolvemento sustentable da mesma".

Los resultados de ese proceso participativo, que se prolongó desde octubre de 2021 al de julio de 2022, se han hecho públicos en su página web -terrasdoanaris.gal- y con ellos se ha podido elaborar el plan estratégico de la comarca denominado Eume 2030.

"O fin último da realización deste proceso foi o de recoller as inquedanzas e as esperanzas que a poboación do Eume ten depositadas no seu territorio e servir de base para a redacción dun plano estratéxico que posibilite a implementación de accións que contribúan ao desenvolvemento sustentable do mesmo, dende a perspectiva dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible recollidos da Axenda 2030 propostos pola ONU", indican desde Terras do Anaris, desde donde profundizan sobre cómo fue el procedimiento.

Este se llevó a cabo a través de varias mesas de trabajo, que se desarrollaron tanto de manera presencial como telemática, utilizando diversas herramientas y con la participación de unas 40 entidades públicas y privadas, entre ellas asociaciones vecinales como las de Cabreiros o Ribadeume, empresas como Marmar Outdoor o Nortegal, emprendedores como Aleira o fundaciones como el Museo Monte Caxado.

Mediante formularios de preguntas y respuestas en línea, se fueron completando los datos "de cada unha das áreas temáticas" que se analizaron, incluyendo "patrimonio cultural, deporte e lecer, emprendemento, veciñanza activa, patrimonio natural, comercio e hostalaría e benestar social", indican desde Terras do Anaris, precisando que se "identificaron elementos clave, problemáticas asociadas e medidas concretas para pór solución ás mesmas".

RESULTADOS. Desde la entidad valoran "moi positivamente" este proceso, que se ha podido materializar con la publicación de los resultados preliminares, y que "servirá de folla de ruta para pór en marcha medidas concretas que contribúan ao desenvolvemento do territorio do Eume, coa ollada posta no horizonte do ano 2030".