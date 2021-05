A terra das 50.000 vacas... de leite

Que a provincia de Lugo representa practicamente a metade do sector lácteo galego non é ningún segredo. O asentamento das industrias ou o volume das cooperativas testemuñan ese 45% de peso que poñen de manifesto as estatísticas dos tres pés básicos a ter en conta: número de cabezas, de granxas e millóns de litros.

A iso contribúen significativamente a maioría dos concellos das comarcas de Terra Chá e de Meira, potencias gandeiras que supoñen máis dun terzo do sector en Lugo e preto do 16% dos animais, das granxas e do leite que se produciu en Galicia o ano pasado, segundo os datos do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), que ten rexistradas na zona más de 53.500 vacas leiteiras de máis de 24 meses e máis de 3.000 xatas e xovencas.

En Galicia, 7.140 granxas produciron en 2020 un total de 2.811,51 millóns de litros de leite, dos que 1.267,91 son froito do traballo de 3.131 ganderías luguesas. E desas, máis de mil están nas comarcas de Terra Chá e de Meira.

Se hai un referente chairego a nivel lácteo ese é A Pastoriza, que leva anos no top de todos os ránkings agrogandeiros galegos grazas a unhas cifras que falan por si soas, coma os 107 millóns de litros de leite producidos por 207 granxas o ano pasado. E non son só bos números, senón que detrás deles agóchanse décadas de esforzo, xeración tras xeración, para mellorar, progresar e manter vivo o rural. A 31 de decembro, no Rexistro de Explotacións Gandeiras da Xunta figuraban 187 granxas de leite e 16 mixtas, que suman preto de 13.000 cabezas. Non anda moi lonxe Castro de Rei, con 102,02 millóns de litros vendidos por 169 explotacións que coidan de máis de 11.000 vacas.

A excepción á regra é Muras, onde hai vacas e granxas, pero non das que producen leite, mentres que en Ribeira de Piquín quedan sete ganderías que coidan 155 vacas que produciron 0,79 millóns de litros o ano pasado.

Entre o resto de concellos, Cospeito vendeu 62,51 millóns de litros, e logo sitúanse Pol (58,29), Guitiriz (46,08), Vilalba (36,75), Xermade (23,75), Meira (12,81), Abadín (12,13) e Begonte (6,86). No tocante ao número de explotacións, Cospeito suma 150, cunhas 7.700 cabezas, Pol ten 98 e máis de 6.500 reses e en Guitiriz hai 125 produtores de leite que coidan duns 5.300 animais.

En Vilalba rexístranse 101 que xuntan 4.300 vacas, en Xermade son 57 granxas e pouco máis de 3.000 exemplares, en Abadín hai 56 ganderías con máis de 2.000 cabezas, en Meira quedan 36 que coidan de máis de 1.600 cabezas e Begonte conta con 861 animais repartidos en 20 explotacións.

AS PONTES. A gandería nunca foi un referente nas Pontes, onde hoxe todo o concello suma menos cabezas ca calquera punteira. Hai pouco máis de 200 en total e unha decena de explotacións, entre as de leite e as mixtas