La térmica pontesa gana tiempo: Endesa revaluará las pruebas

La térmica pontesa gana algo de tiempo y, aunque el futuro sigue siendo incierto, en la localidad se abre una esperanza cuando la fecha de cierre de la planta ya estaba fijada para antes de 2022. Tras una reunión clave entre ministerio de Transición Ecológica, Xunta de Galicia, Concello de As Pontes y Endesa, la eléctrica se comprometió a revaluar los resultados de las pruebas que realizó con biocombustibles para tratar de evitar su cierre.

Aunque en un primer momento se filtró que los datos de las pruebas, según los informes de Endesa, condenaban a la térmica a una muerte anunciada, la eléctrica concede ahora una segunda oportunidad al uso de biocombustibles en la central pontesa. "Endesa dice que las pruebas no son viables, sobre todo económicamente, pero la ministra de Transición Ecológica dijo que el Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) veía viables técnicamente los resultados, aunque podía haber aspectos que superar. Es la conclusión que nos vale. Lo que hay que hacer es revaluar las pruebas económicamente, bajar los precios de los biocombustibles y hacer que sea rentable para Endesa", expresó el regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, tras la reunión celebrada en Madrid con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, el presidente de la compañía en España y su director general.

Ribera confirma que el Idae ve viabilidad técnica en los resultados y los esfuerzos se centran ahora en hacer que sean rentables

"Endesa se sentó con el cierre ya planteado y recibió una respuesta muy contundente de que tenía que buscar alternativas, y tomó nota. Fue muy positivo ver a todas las administraciones comprometidas con la central", añadió el regidor, que confirmó que la primera reunión para hablar de la viabilidad económica será ya mañana en Santiago, en una cita en la que estará otra vez Endesa, la Xunta, el Concello y Agroabm, la firma chairega que ya suministró material —enmiendas orgánicas fuera de especificación— para realizar las pruebas en la central.

González Formoso: "Endesa venía con el cierre ya planteado y recibió una respuesta muy contundente para que buscase alternativas"

"Acordamos volver avaliar as probas técnicas que se fixeron nas últimas semanas, mirar a capacidade de subministro de toneladas de lodos, ou doutros combustibles, para que se poidan substituír por unha porcentaxe de carbón e botar contas desde o punto de vista de emisións; todo isto para que esta central poida reactivarse e manter unha actividade enerxética", expresó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que al salir de una reunión «"ao máis alto nivel" confirmó que a principios de año se convocará otra.

Manuel Bouza: "Es muy positivo el compromiso de Endesa, pero seguiremos haciendo presión hasta que esto esté en marcha"

"A postura de Galicia é clara, non plantexamos ningunha outra posición que non sexa a reactivación da central, porque é necesario para a comunidade, para España e para as 750 familias que non poden de forma abrupta quedarse sen traballo", sentenció Feijóo, que hizo hincapié en la necesidad de buscar alternativas para sustituir el carbón paulatina por otro tipo de combustible y en que "Galicia sen As Pontes sería unha comunidade autónoma deficitaria en enerxía".

En este sentido, el presidente de la Xunta señaló que cuesta entender que en España se cierren todas las centrales térmicas, cuando en Europa están activas más de 140, y, destacó, que "de todas as térmicas de España a das Pontes é a que está preparada, cun investimento superior a 200 millóns, para cumprir coa normativa europea".

Luis Varela: "La reunión entre los pesos pesados nos da ánimo, siempre tuve la ilusión de que alguien le pusiera sentido común"

Desde la eléctrica, no entraron a valorar el contenido de un encuentro que definieron como «constructivo» y solo anunciaron que habrá otra "reunión inmediata de un grupo técnico para examinar todas las posibilidades de los biocombustibles".

Mientras, en As Pontes, aunque conscientes de que la situación es muy complicada, la reunión se ve como una prórroga al menos. "Es seguir manteniendo la idea y la ilusión de que esto continúa. Fueron los mayores pesos pesados y los mejores actores que se podían sentarse para hablar y nos da ánimo. La puerta nunca la vi cerrada del todo, siempre tuve la ilusión de que alguien le pusiera sentido común a todo esto", dijo Luis Varela, el presidente del comité de empresa, mientras el presidente del colectivo de transportistas aclaraba: "Es muy positivo el compromiso de Endesa, pero seguiremos haciendo presión hasta que esto esté en marcha".