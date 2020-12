La térmica de As Pontes continúa en jaque y frente a un futuro incierto

A pocos días de cerrarse un nuevo ejercicio, la central térmica de As Pontes continúa en jaque, bajo el peso de la solicitud de cierre por parte de Endesa hace ahora un año, y frente a un futuro incierto, a la espera de los resultados definitivos de las pruebas con biocombustibles.

Los trabajadores de la térmica y de las empresas auxiliares llevan días incrementando las movilizaciones para exigir información y ayer los sindicatos participaron en una reunión de trabajo con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, pero tampoco despejaron las dudas. Según confirmaron desde la Xunta, Endesa todavía no ha presentado los informes definitivos de los resultados de las pruebas, que prevén que estén a mediados de enero.

De la reunión con el conselleiro y la parte social sí salieron algunos acuerdos. Así, Conde se comprometió a instar a la eléctrica y al Ministerio de Transición Ecológica a no tomar decisiones sobre el personal hasta que se conozcan los resultados de las pruebas, frenando así los posibles traslados, y a no decidir el futuro de la planta "hasta que se corrobore la viabilidad técnica, medioambiental y económica en la mesa de As Pontes".

La Xunta hace hincapié en la necesidad de que Endesa se comprometa a un plan de reindustrialización y presente proyectos que se puedan vincular a los nudos de evacuación de los 1.400 megavatios de la térmica.

Los trabajadores protagonizaron una nueva concentración frente a las instalaciones de la central a las 13.00 horas, cuando estaba prevista la reunión con la Xunta, que finalmente se pospuso a las 18.00. "O obxectivo que temos é esixirlle a Endesa que non se poidan acometer cara a principios de ano despedimentos nin traslados de compañeiros da principal porque iso non é unha transición xusta. O que hai que intentar é conseguir proxectos que garantan a continuidade do emprego e da economía local, ben sexa con biocombustibles ou outras opcións", dicen los sindicatos.