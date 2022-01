La térmica inicia 2022 con las mismas incógnitas de su futuro a corto plazo

El año 2022 arranca con las mismas incógnitas sobre el futuro a corto plazo de la central térmica de As Pontes. Aunque los últimos humos de la chimenea estaban previstos para finales de diciembre, la planta sigue produciendo y no hay fechas oficiales de hasta cuando lo hará. Desde Endesa aseguran que continúa en marcha una tramitación de cierre que todavía no se ha resuelto y que, por lo tanto, la central sigue a disposición, con combustible y personal para trabajar, y que no hay ninguna previsión por ahora concreta.

Como cuando volvió a arrancar, el 22 de noviembre, la producción dependerá del mercado y de los requerimientos del operador del sistema. Sin embargo, aunque no se cierran fechas, desde el comité de empresa, la representación sindical y el colectivo de transportistas del carbón se estima que la producción se mantendrá al menos lo largo de todo este mes.

"En principio seguimos con las incógnitas. Lo que había comunicado oficialmente que era que a 31 de diciembre dejaba de producir ya quedó atrás. En una reunión interna se habló de que hasta el 15 de enero se le ampliaba a la gente que se vino trasladada, pero extraoficialmente sabemos que a alguna persona que aún viene ahora se le ha comunicado que estará aquí hasta el 31 de enero. Por lo tanto, la previsión sería para todo el mes", dice el presidente del comité de empresa, Ricardo Casas. Actualmente están trabajando en la central alrededor de 80 personas de la plantilla directa.

"Al final de los desplazados se vinieron unas 20 personas para la central y cuatro al puerto exterior", dice el presidente del comité, que asegura que, en general, hay "mucha desesperación". "Hay gente que se vino contenta porque no le gustaba su nuevo destino y ahora vuelve a estar en casa, pero también había gente que no quería volver porque está en una buena plaza... Pero sobre todo hay una sensación de cansancio por la falta de información por parte de la empresa", dice Casas, que asegura que hay "mucha rumorología" sobre traer más barcos con carbón o sobre el tiempo que durará la producción, "pero nada fijo". "La empresa lo único que mantiene es que es una situación coyuntural. Así que vives a expensas de lo que te digan y te sientes ninguneado", dice.

Desde que arrancó la central a finales de noviembre estuvo funcionando un grupo de forma continua —solo paró unos días en diciembre—.

Los sindicatos solicitaron una reunión con Endesa para abordar la situación de los trabajadores de las empresas auxiliares

Para los sindicatos "sigue todo no aire, dende a última xuntanza de que ían parar a final de ano", pero aunque "oficialmente non hai nada" tienen constancia de que se les prorrogó el contrato a todos los trabajadores de las auxiliares hasta finales de mes. "Sabémolo polas empresas, non por Endesa. E por iso solicitamos unha reunión con Endesa para saber a situación a curto e medio prazo", explican, al tiempo que reconocen que es un momento complicado. "Vaise aguantando, non hai despidos por agora pero tampouco garantías", dicen, e inciden en otra reunión que está pendiente: "Dende o 22 de outubro temos solicitada a Mesa de Transición Xusta das Pontes co ministerio e a día de hoxe está sen convocar".

Los transportistas del carbón, por su parte, también prevén trabajar hasta finales de mes –son los días que necesitan para mover con los 45 camiones actuales el carbón que está en el puerto de Ferrol–."Carbón todavía hay para que la central trabaje un par de meses, entre el que hay en el parque de carbones de la central y abajo en el puerto", dice el presidente del colectivo, Manuel Bouza, que asegura que "Endesa no dice nada, nadie habla y son todo incógnitas", mientras los camioneros todavía están a la espera de las ayudas prometidas por el Gobierno. "Nosotros no acabamos aún la guerra", asegura Bouza.