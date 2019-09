El tercer Mercado do Alboio apuesta por el muralismo y las ventas de segunda mano

La Asociación Cultural de Veciños do Campo de San Xoán, en colaboración con el Concello, organizará este fin de semana el tercer Mercado de Alboio, una iniciativa con la que pretenden dinamizar las calles de la capital chairega con la misma filosofía de los años anteriores: darle una nueva vida a los objetos de segunda mano y llenar de color los muros.

La cita se desarrollará el sábado y el domingo, en horario ininterrumpido desde la mañana a la noche, en la céntrica Praza de San Xoán, que da nombre al colectivo que promueve el Mercado do Alboio. Y habrá un mínimo de diez puestos de venta, que ya están confirmados.

"O público poderá atopar roupa, teas, libros, mobles, selos, enseres de fogar e todo tipo de artigos... intentamos que sexa variado e que non só haxa roupa", explica Cristina Fernández, de la directiva de la asociación, que indica que los vendedores llegan desde Lugo, A Coruña o Ferrol y que el plazo para apuntarse todavía está abierto. Los interesados en poner un puesto pueden llamar a la asociación en el número de teléfono 647.43.41.88. "O Concello pon as mesas, os asistentes só teñen que inscribirse e traer as cousas, ademais de facerse socios", dice.

La artista local Isabel Pardo y Katová, una madrileña afincada en Mondoñedo, realizarán nuevos diseños en la Rúa de Betanzos

"O obxectivo é dinamizar o casco antigo e provocar que os veciños saian á rúa", indica, mientras hace un balance "moi positivo" de la anterior edición y explica que esta vez, que el domingo coincide con el último día de las fiestas de San Ramón y Santa María, esperan que se supere con una afluencia de gente aún mayor.

La jornada incluirá música ambiente y nuevos proyectos de muralismo, que continuarán llenando de color el muro de la Rúa de Betanzos en e lque trabajaron el año pasado. Ya está confirmada la artista local Isabel Pardo y Katova, una madrileña afincada en Mondoñedo, y unos americanos.

"Tratamos de facer cousas, ese é o espírito que nos move", dicen desde un colectivo que cuenta con más de cien socios y que promueve, también junto al Concello de Vilalba, los actos de la celebración del San Xoán.