"Téñolle que dar valor á vila e ao seu centro histórico"

Como coñeceu que ía ser o pregoeiro desta edición?

Comunicoumo Xosé María, membro da asociación Lembranzas da Vila, da que son vogal e na que tamén organizo. Chamoume e eu dixen que para adiante. A miña muller xa foi pregoeira hai uns anos, non recordo ben cantos, e agora tócame a min.

Que sente agora que xa sabe que dá o pregón?

Sorpresa sobre todo, xa que non me esperaba para nada ser eu o encargado de dalo. Á súa vez pareceume lóxico pola relación que teño coa asociación e polos meus intereses pola vila, pola súa historia e polo seu patrimonio. Pero nin así, non contaba para nada con isto.

Xa sabe como vai encamiñar o pregón e en que se vai centrar?

Aínda non, pero teño unhas cantas ideas acoutadas. A primeira é que non podo aburrir á xente. Este é un consello que sempre nos dá en teatro o mestre e creo que nun evento como este é esencial. E a segunda, comunicar o que realmente hai que comunicar. Télloñe que dar valor á historia da vila e ao seu centro histórico, e conseguir que os nenos a vexan como algo propio e a poñan en valor.

Acudía á festa con frecuencia?

Sempre asisto. E dende hai uns anos intento ir sempre disfrazado. Ademais, fixen algunha obra de teatro con O Catre. Así que si, tanto como espectador como dentro das actividades.

Que é o que máis lle gusta desta cita?

As representacións que conectan coa historia do lugar e as actividades nas que se recrean personaxes, como un ano que apareceu o conde García Rodríguez preguntando polo seu castelo. É o que a diferencia do resto de festas desta temática, e paréceme moi importante.

De onde lle vén o seu interese pola historia pontesa e pola vila en xeral?

Vén das ansias de coñecemento que tiven dende sempre. De pequeno non vivía na vila, pero cando pasaba en bicicleta xa me chamaban a atención os edificios antigos e o centro histórico. Ao medrar, esas inquedanzas foron aumentando e fun indagando máis. Pero o verdadeiro momento foi cando lin o libro ‘Historia de Puentes de García Rodríguez’, escrito polo crego Enrique Rivera Rouco. Tíñano meus pais na casa e, ao lelo, foi cando realmente souben o que era a historia da vila.

Tamén ten interese polo teatro, como comezou nel?

Eu estaba nun grupo de música tradicional e decateime de que se estaba facendo un de teatro. Así é como asistín á primeira reunión de O Catre Teatro. E aquí sigo dende aquela, hai pouco menos de 25 anos.

Parécelle tamén un bo medio de difusión?

A día de hoxe o medio de difusión por excelencia son as redes sociais e para que algo chegue a moita xente ten que estar aí. Hai anos, non lembro cantos, eu empreguei Facebook para compartir unha petición de change.org para que arranxaran a Ponte dos Ferros. E aos dous días xa contactara comigo o Concello. Ese é o nivel de alcance que teñen.