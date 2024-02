"Tenemos miedo. Mucho. Pánico total. Somos mujeres solas y ellos son muchos. Nos amenazan para que la niña no declare y está en peligro. Dicen que la van a matar si va al juzgado". Son las palabras de las familiares de la menor rumana de Vilalba, a la que supuestamente intentó secuestrar un clan de Rábade el pasado mes de septiembre para "casarla por la fuerza".

Hablan de una situación de "indefensión" y piden "justicia" dentro de un conflicto complicado que se mantiene en el tiempo y que tiene causas abiertas en distintos juzgados de la provincia.

La menor está citada nuevamente para declarar en las próximas semanas en Vilalba y este lunes sucedió el último altercado entre las familias, debido, dicen, a las amenazas para que la adolescente no hable ante la jueza.

Los enfrentamientos entre ambas familias no dejan de sucederse. El último fue el lunes, una agresión en Lugo con espray de pimienta

"Nos rociaron con espray de pimienta. Nosotras estábamos de compras en As Termas para los niños y nos atacaron. Podían dejarnos ciegas y no pasa nada", denuncian, al tiempo que piden protección. Este mismo martes se personaron en el cuartel de la Guardia Civil de Vilalba con esa intención.

Por los hechos de Lugo, la Policía Nacional, que ya identificó a los implicados, tiene abierta una investigación para determinar si el espray es legal o no, tras lo que propondrá a los implicados para sanción por una infracción a la ley de seguridad ciudadana.

Pero el conflicto no es de estos días. "Ya pusimos cinco denuncias desde el intento de secuestro. La Policía no nos hace caso. Tenemos miedo pero queremos ir al juzgado, queremos justicia", repiten unas mujeres que aseguran que con las denuncias empezaron las amenazas para que la menor no declarase.

Desde el TSXG confirman que actualmente hay tres investigados por un delito de detención ilegal a una menor, dos hombres y una mujer, y que no hay nadie en prisión por esta causa.

La declaración de la adolescente, que estaba prevista para el pasado día 24, se canceló, pero ya hay nueva fecha. Será en las próximas semanas, tal y como avanzaron frente al juzgado las familiares de la menor, que indicaron que su hermano también va a declarar el mismo día, aunque él lo hará en Lugo y no en Vilalba.

A raíz de las amenazas, la Guardia Civil detuvo el 30 de enero a dos vecinos de Rábade, de 59 y 57 años, como supuestos autores de un delito de amenazas, lesiones y obstrucción a la justicia. "Vinieron a nuestra casa, golpearon a mi madre, nos amenazaron", relatan, mientras detallan el inicio de este conflicto.

Tras el rapto hubo una pelea en Sober con un atropello que aún se investiga

Los hechos se remontan a las fiestas de San Ramón del año pasado en la capital chairega, cuando el clan de Rábade, supuestamente, intentó secuestrar a la joven, de 15 años. "Querían casarla con su hijo. Tendrá 18 o 20 años. Les gustará para él. Somos del mismo país, todos nos conocemos de antes, pero ellos no tienen trato. Ella estaba con su hermano y la metieron en una furgoneta, pero consiguió escapar por suerte", relatan.

Tras el suceso, interpusieron la primera denuncia y a partir de ahí se intensificaron los enfrentamientos entre las familias.

El 28 de septiembre se produjo una intensa persecución en el polígono de O Reboredo, entre Monforte y Sober, una gran pelea y un atropello a una mujer que la Guardia Civil aún trata de esclarecer cómo ocurrió, si fue intencionado o fortuito, pero por el que hay dos personas en la prisión de Bonxe, el padre y el tío de la menor de Vilalba.

"Ellos fueron a declarar voluntariamente. Se estaban defendiendo", dicen las mujeres, que aseguran desconocer dónde están los otros dos hombres de la familia que tienen una requisitoria en vigor de busca y captura por la misma pelea. "¿Cómo van a declarar si ven que a los otros los meten en la cárcel?", dicen, mientras relatan que su familia lleva en Vilalba 20 años.

"Son gente buena. Gente tranquila. No tenemos problemas aquí ni en ninguna parte", defienden. En la capital chairega tienen un negocio propio y las mujeres de la familia trabajan en limpiezas en casas cuando las llaman y en el campo cuando pueden.