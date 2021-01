Incertidumbre. Estrés. Tristeza. Miedo. Son los sentimientos que invadieron a los trabajadores del Hospital Asilo de Vilalba cuando, a mediados del pasado mes de noviembre, se declaró el brote de covid-19 —con 114 mayores y 20 trabajadores afectados inicialmente— que puso en jaque a la residencia y motivó su intervención por parte de la Xunta de Galicia. Hoy, mes y medio después y recién estrenado el 2021, las sensaciones son muy distintas y la coordinadora general del centro, Catalina Pita, lo define tirando de refranero: "En esta casa, lo de año nuevo, vida nueva, se cumple".

Atrás quedan horas, días y semanas muy duras, que sirvieron de "aprendizaje por la vía rápida" de cosas de las que les gustaría seguir en la ignorancia. Pero de todo hacen una lectura positiva. "Ojalá no viniera el coronavirus, pero fue algo que unió mucho al equipo de trabajo. Todos remando en la misma dirección y siendo uno salimos de esto. Y de esa unión ahora conseguiremos grandes cosas", manifiesta Catalina, que habla de que afrontan el futuro con la mente puesta en "nuevas expectativas, nuevas visiones, nuevas metodologías... y nos estamos agarrando mucho a esa ilusión".

Pero el aprendizaje no fue solo a nivel laboral, sino que incluso los propios residentes les dieron una gran lección. "Cómo se adaptaron, sobre todo al principio, fue algo que deberíamos llevarnos los profesionales. Aunque ellos también lo pasaron muy mal, porque no es estar confinados en una casa, sino en una habitación, y en todo momento se les informó de todo lo que estaba pasando, cómo estaba todo, cada uno de ellos y los demás", explica Sonia Combarro, coordinadora de enfermería y quien estuvo en la primera línea de fuego en el brote.

"A nivel sanitario fue la situación más difícil, porque no teníamos la suficiente información de lo que realmente el virus afectaba a los residentes. Hubo gente a la que le surgían síntomas de forma inmediata y algún fallecimiento de forma súbita. Fue muy triste, muy estresante", recuerda.

Sonia también reconoce que hay mucha gente que no entiende cómo se pudo declarar un brote tan grande de repente. "Es muy fácil, porque hay un periodo de incubación y no había síntomas, entonces no buscas. De un cribado de personal en el que no había nada 15 días antes, salta uno de repente con síntomas y fue la chispa", apunta, al tiempo que recuerda que la primera semana no hubo sintomatología entre los residentes, sino que esta surgió a la siguiente.

REORGANIZACIÓN. "Esta circunstancia, dentro de lo malo, nos permitió tener un margen de maniobra para preparar el centro. En tiempo récord, en menos de 48 horas, estaba todo listo para antes de que empezaran los síntomas y los peores días", señala Catalina. "Una vez que el brote está dentro, lo más importante es sectorizar. Se hizo un esfuerzo logístico tremendo, separando positivos y negativos, dotando de oxigenoterapia la residencia, organizando la gestión de residuos y activando todos los circuitos de seguridad", enumera.

Con un brote tan grande dentro de la residencia, que afectó de golpe además a 20 trabajadores de los 80 que tiene el asilo, supuso un gran esfuerzo también a la hora de estructurar la plantilla. "Tamén foi fundamental a reorganización do persoal e recepción do novo que mandou Política Social, xa que chegamos a movernos máis de 100 traballadores durante o gromo", explica Jesús Ramil, director del centro.

Ahora quiere quedarse "coa satisfacción do traballo ben feito" en la que fue la situación más dura en la historia reciente del Hospital Asilo, en la que se sintieron tremendamente arropados. "Dentro de lo malo, la gestión que se hizo y el apoyo que recibimos fueron espectaculares", añadió Catalina.

FAMILIAS. Otro aspecto en el que se trabajó con rapidez fue en el de crear un canal eficiente de comunicación con las familias. "Cada profesional tenía un cupo de usuarios y familias con las que se comunicaba diariamente. Si alguno desarrollaba síntomas, ese residente pasaba al cupo de comunicación de Sonia, para una información más especializada", explica la coordinadora general.

Jesús Ramil admite que tener que comunicar los positivos fue "unha noticia moi dura de dar" pero que los familiares "desde o primeiro momento mostraron apoio, ánimos e boas palabras". "Incluso recibimos chamadas de familiares de usuarios que xa non estaban aquí para animar. Sen as familias sería imposible sacar a situación adiante. Elas foron o gran aliado do asilo na pandemia", recuerda con emoción.

Tanto él, como Catalina, Sonia o Aliana Pérez, la terapeuta ocupacional, admiten lo difícil que fue manejar las emociones en una situación tan dura. "No poder verles las caras a los familiares, con los que se generaron vínculos muy bonitos, o estar con los usuarios manteniendo una actitud positiva... y llegas a casa y te derrumbas. A veces era entrar en el coche y ponerme a llorar hasta llegar a casa, dándole vueltas a las cosas. Fue muy duro psicológicamente", reconoce Aliana.

Por ello, ahora queda un trabajo importante de recuperación a nivel mental. Así, esta Navidad se lleva a cabo un programa para residentes para trabajar las emociones y también se harán talleres en este sentido para los profesionales que quieran acudir.

Y mientras, las sonrisas y las buenas sensaciones van regresando a esta gran casa de Vilalba. Que la recuperación y alta de todos los usuarios coincidiera con la época navideña fue "muy positivo" y el 22 de diciembre fue como una fiesta. "El día que volvieron a estar en el comedor fue muy bonito, muy emocionante, porque no estaban juntos desde marzo". Y ahora caminan todos hacia su nueva normalidad.

Brindis de agradecimiento en la despedida del personal de Política Social

El 31 de diciembre no solo se cerró el año 2020, sino también el ciclo asociado al brote de covid-19 en el Hospital Asilo vilalbés. Ese día fue el último que estuvieron los trabajadores que envió de refuerzo Política Social y desde el Patronato y la dirección se les hizo una despedida para mostrarles su profundo agradecimiento por su entrega y dedicación en unas semanas muy duras en las que solo las despedidas a los 21 residentes que se fueron — 16 con coronavirus— empañan ahora el orgullo de haberlas superado.