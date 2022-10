El temporal destroza en Castro de Rei un peto de ánimas de finales del XVIII

Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Beatrice destrozaron en la noche del sábado al domingo un peto de ánimas de finales del siglo XVIII en la parroquia de Balmonte, en el municipio chairego de Castro de Rei.

El viento derribó un árbol de grandes dimensiones que se encontraba situado en las inmediaciones del monumento, provocando que se levantase el terreno y, con él, el peto de ánimas, que acabó totalmente destruido.

"O peto de ánimas de Balmonte, situado moi próximo ao cemiterio parroquial, era un elemento de culto moi antigo", explican desde el Concello de Castro de Rei, precisando que era además "o máis importante dos dous que se conservan no municipio -el otro está en Dumpín-", por lo que califican el suceso de "unha gran perda".

Este monumento estaba "construído con laxas de pizarra e con forma de altar, rematando en tres pingantes de granito, sendo unha manifestación material moi antiga de rendir culto aos mortos e expresar dalgunha maneira a devoción relixiosa", añaden desde el Concello chairego, indicando que también constituía "unha mostra da arquitectura e arte popular moi representativa da crenza e devoción para as xentes da zona".

Para tratar de recuperar este elemento etnográfico destruido por el temporal, el Concello de Castro de Rei ha anunciado que pedirá colaboración a la Diputación Provincial de Lugo para que "acometa os labores de restauración" necesarios, ya que fueron los restauradores del Museo Provincial los últimos que intervinieron en este peto de ánimas.

"No ano 2014 asinouse un convenio de colaboración entre o Centrad e o Bispado de Mondoñedo-Ferrol para rehabilitar o monumento, que foi montado e desmontado de novo con resina por parte dos restauradores do ente provincial", explica el regidor, Francisco Balado, indicando que durante esa intervención "se numeraron todas as pezas e son eles os que teñen toda a información".

"Pedirémoslles colaboración porque queremos que se rehabilite na súa totalidade para evitar a súa perda como elemento patrimonial e relixioso", comenta el alcalde de Castro de Rei, quien insiste en que se trata de un monumento tan destacado que hasta fue una de las imágenes seleccionadas y utilizadas por el GDR "para difundir os lugares máis emblemáticos da Terra Chá".

Este elemento también aparece recogido en las publicaciones elaboradas por el Grupo Carboeira, que ha inventariado desde los años 90 unos 1.500 elementos etnográficos en las comarcas de Terra Chá y Meira, entre cruceiros, cruces, cristos y petos de ánimas.