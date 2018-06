Tempo e lugar para ser coma un neno

Este sábado era o día dos nenos en Muimenta, independentemente da idade que se reflicta no DNI de cada quen. Este sábado o recinto feiral Manuel Vila convidaba a todos os presentes a poñer de manifesto o seu espírito lúdico e sumarse ás moitas actividades previstas. Este sábado, Xotramu celebraba o seu décimo Encontro de Xogos Tradicionais.

"Estamos contentos co resultado, porque valoramos que a xente veu xogar, houbo unha participación moi activa en todas as propostas que se fixeron", indican dende a entidade organizadora, satisfeitos polo desenvolvemento dunha xornada lúdica á que se sumaron numerosos particulares e tamén excursións organizadas polas Anpas dos centros educativos de Castroverde e de Meira e do Anexa de Lugo.

Tanto os nenos reais coma os pícaros de espíritu poideron gozar dunha ampla oferta que pola mañá incluía una entretida xincana con dez probas diferentes, mentres que pola tarde a competición se trasladou ás mesas do campionato de brisca e ao aberto de billarda da LNB.

Tamén houbo unha ducia de postos de venda e de exposición, moitos deles con posibilidades de interactuación, e obradoiros de picaraxadas, papiroflexia ou creación de animais con materiais naturais, ademais de xogos de todo tipo, coma as carreiras de sacos, modalidade conxunta incluída, brilé ou tiro á corda. E unha "pasada" de concerto, en palabras da organización, da man de Germán Arias, para clausurar o evento.

A organización deste décimo Encontro de Xogos Tradicionais de Muimenta contou coa colaboración do Concello de Cospeito e da Deputación de Lugo.

MESA REDONDA. O programa incluía tamén unha tertulia, conducida polo xornalista Jesús Penelas, sobre "A importancia do xogo tradicional na cultura e na educación", na que participaron Antón Cortizas, autor do libro Tastarabás; Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional; Manolo García, coautor de "Argalladas dos pícaros"; Daniel Rodríguez, da Liga Nacional de Billarda; Mario Saavedra, do club de bolos O Cadaval; Manuel Barreiro, de Brinquedia, e Carmen Sánchez, de Etnoga.

Ademais de debater sobre a importancia do xogo na sociedade actual, os poñentes abordaron cuestións coma as habelencias ou valores que divulga o xogo tradicional, coma o compañeirismo ou a autoestima, e avogaron por potenciar a súa presenza na escola e nos tempos de ocio, constatando tamén que hai interese por parte da rapazada. Ademais, animaron aos concellos a crear espazos para practicar xogos tradicionais e pediron maior visibilidade e divulgación para estas prácticas.