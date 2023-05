Tempo de festexar o San Vitorio

Se había unha romaría con tradición en Begonte, esa era a do San Vitorio de Damil. "Había moi boa festa antigamente, moitos anos atrás era incluso máis grande que a de Saavedra", din dende a Asociación San Vitorio, que nos últimos anos traballou arreo para evitar que a deteriorada capela begontesa, que é "máis vella que a igrexa, foi a primeira da parroquia", acabase por caer.

As doazóns veciñais e dos devotos e as axudas do Concello de Begonte, do bispado mindoniense e da Deputación permitiron reparar a cuberta ("víase o sol estando dentro e chovía coma fóra"), pintar e renovar portas e ventás. Unha vez arranxada, na entidade cavilaron que á misa polo patrón, que se mantivo no tempo e á que o ano pasado acudiu "moitísima xente", era ben sumarlle a festa propiamente dita, que levaba máis de 15 anos sen facerse.

E así, a directiva da asociación, formada por María Elvira Barrio (presidenta), Manuel López (tesoureiro) e José Villadóniga (secretario), promove unha celebración que o sábado 13 estará animada pola orquestra Escaparate e o domingo 14 terá unha vermú longa co dúo Venus. As misas serán ás 14.00 horas e non faltará a imposición do santo. A bo seguro que tamén acudirá algún fiel para cumprir coa tradición da fonte dos panos, a cuxas augas se lles atribúen propiedades para curar enfermidades da pel. E se cadra ata hai quen vai de merenda, tal e como se facía antano.

"Había unha festa tremenda, a xuventude ía porque era a primeira da tempada, onde se estreaba traxe; viñan tamén de Cela, do outro lado do río -Miño-, había dez ou doce barcas para pasar; e era a festa dos quintos, dela saíron moitas parellas", van fiando recordos José e Marina López, quen tamén ten o seu oquiño de protagonismo na tradicional festa, da que mesmo garda "unha foto feita alí cando era pequeniña".

Capela do San Vitorio de Damil. C.PÉREZ

Responsable durante anos do restaurante Casa Varela de Damil, coa xubilación Marina comezou a pintar e unha das súas fontes de inspiración é a capela, polo que o seu fillo Daniel Ferreiro, actual titular do negocio familiar, decidiu organizar unha pequena exposición coincidindo co San Vitorio no propio establecemento, que poderá verse ao longo duns dous meses.

As súas cinco obras, nas que se identifican a capela, a fonte ou o vello carballo fendido por un raio, compleméntanse con dúas doutros autores, tamén sobre este emblemático e fermoso lugar.

Unha delas é do exalcalde murés José López Soto, finado hai pouco, que en 1994 lle regalaba a Casa Varela un cadro da capela, e a outra é de Ramón Fernández Campos, pintor de Saavedra recoñecido polos seus redondiños, neste caso, uns gaiteiros na romaría. "É un cadro que non expoño normalmente e ao que lle teño moito cariño, polo sitio, ao que me gusta ir, e porque nel está a miña neta Antía", di o autor. Mais, desta vez, a ocasión ben o merecía.