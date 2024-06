Desesperación en Begonte: "Temos que estar sempre pendentes dos cans. Queremos vivir tranquilas"

"O que te mata é a incerteza de cando van vir. Estás todo o día en tensión, en alerta. Calquera ruído que oes xa pensas que son eles. É como un pesadelo", relata con desasosiego María José Lozano, vecina de la parroquia de Felmil, en Begonte, que vive atemorizada desde hace casi dos años por los perros de una vivienda cercana, los cuales "non obedecen a nada", están "asilvestrados" y son de gran tamaño.

María, que vive con su madre, de 83 años y por la que sufre pensando que los animales puedan hacerle algo, relata que, aunque el problema se remonta a noviembre de 2022, cuando los perros entraron en su finca y le mataron las gallinas, un hecho que se repitió con otra más en marzo de 2023, la situación se ha vuelto insostenible en las últimas semanas, después de denunciar la situación el pasado 31 de mayo ante el Seprona.

"Antes os cans viñan por aquí de vez en cando, podían pasar catro ou cinco meses, pero desde o 30 de maio, que escaparon e apareceron na horta e tiven que chamar ao 112 para pedir auxilio e puxen a denuncia ao día seguinte, estiveron por aquí, que eu os vise, 13 días e moitas noites", asegura.

Mientras, muestra en su móvil un gran número de vídeos de los últimos días, en los que se ven hasta cuatro perros grandes paseando sueltos por la zona, entrando en su finca y en su garaje o ladrando a medianoche delante de su casa.

Impotencia en Begonte

Esta begontesa se siente especialmente dolida por haber llegado a esta situación después de haberlo intentado de buenas maneras.

Así, explica que, cuando hubo los percances con sus gallinas, su vecina y ella hablaron de forma cordial en varias ocasiones, avisándola de que se habían escapado los perros e incluso proponiéndole soluciones como usar unos collares antiescape.

"A relación entre nós era normal. Pedíame perdón e viña buscalos, pero non acababa de solucionar o problema, a pesar de que eu lle dicía que me daban moito medo. Eu non teño nada en contra dos cans en xeral, pero eses... Antes pasaba por aquí xente paseando e agora non vén ninguén porque todos tiveron algún problema con eles. Incluso un día tiraron ao chan á dona na miña horta, puxéronse enriba dela e mancárona nunha muñeca. Ves que lle fan eso á dona, que me farán a min", se pregunta María.

Insiste en que le preocupa que su madre se vea afectada por los perros, "que a tiren ou que ela, intentando escaparlles, caia". De hecho, ya cambió sus costumbres, y sale a pasear mucho menos y dejó de ir a su huerta.

La propia octogenaria incluso relata un día que estaba en el fregadero y aparecieron dos en la ventana que hay encima y otros tres en la puerta de enfrente. "Subíronse nos pés de atrás e regañaban os dentes e ladraban. Metían medo", dice.

Llamadas al 112 y al 062

La reiteración de la visita de los perros a esta zona del barrio en los últimos días motivó que la Guardia Civil tuviera que ir en varias ocasiones a controlar lo que ocurría.

"Un día dixéronme que a veciña me denunciara por acoso, porque chamo moito ao 112 e ao 062, cando eu o fago para que me auxilien porque non podo entrar ou saír da casa se están os cans por aquí", explica María, que pide que se vigilen o se aten para que no escapen cuando se abre la verja de su finca o la salten por encima.

"Só quero estar tranquila na miña casa. Estamos sempre pendentes de se están ou non cada vez que saímos ou para baixar do coche cando volvemos. Todo o mundo ve fácil solucionar o problema menos eles. Non entendo que ela non entenda que lle temos medo aos cans. Isto é para tolear e eu véxoo tan fácil de solucionar... Tan só é querer", sentencia María.