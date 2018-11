O secretario xeral do PP de Galicia, Miguel Tellado, cualificou este domingo de "imprudencia" o anuncio do Goberno central de expresar a intención de pechar as centrais térmicas de Meirama e As Pontes, entre as máis contaminantes de España, para cumprir os compromisos contra o cambio climático

O secretario de Estado de Enerxía, José Domínguez, indicou o pasado xoves que en xuño de 2020 deberían pechar nove do catorce centrais térmicas de España, entre as que figura a de Meirama, e o cinco restantes, entre elas a das Pontes, tampouco "seguirán activas máis aló de 2030".

En resposta a esa postura, Tellado, que participou nun acto de apoio ao candidato do PPdeG á alcaldía de Pontedeume, Andrés Pérez, sinalou que o peche desas centrais na provincia da Coruña tería como consecuencia un aumento do prezo da enerxía para consumidores e as industrias.

Ademais, o porto exterior de Ferrol vería lastrada a súa actividade ao depender actualmente en boa medida do labor habitual da central das Pontes, explotada pola firma Endesa, segundo Tellado.

O dirixente do PPdeG cualificou de "ilusionantes" as candidaturas do seu partido ante os comicios locais do 2019 "lideradas por persoas con experiencia e ganas de darlle un novo impulso aos concellos das nosas comarcas".

Tellado tamén foi critico coa actitude do Goberno central co proxecto de construción de fragatas F-110 nos estaleiros de Navantia, na ría ferrolá.

"Non podemos permitir que se poña en perigo a actividade de Navantia Ferrol, que está a xerar máis de 15.000 empregos na comarca", dixo, e engadiu que en "os últimos anos deu importantes pasos con proxectos por máis de 1.350 millóns de euros".

Segundo o secretario xeral do PPdeG, Galicia ten problemas na escena municipal causados polas formacións afíns a Podemos que prometeron "cambialo todo e o único que lograron en tres anos foi traer problemas alí onde había concellos que funcionaban".

O PPdeG, en cambio, teñen un proxecto do PP "centrado na creación de emprego, no crecemento económico e no rigor na xestión das contas públicas", aseverou.