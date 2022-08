O tecor Terra Chá, o gran xigante cinexético de Galicia

Achegar unha percepción diferente sobre a caza lonxe dos tópicos e estereotipos e mostrar as bondades desta disciplina a toda a sociedade e, especialmente, aos máis novos, son os principais obxectivos que persegue a directiva da sociedade de cazadores que se encarga do aproveitamento cinexético do tecor Terra Chá, o máis grande de Galicia, que se estende polos concellos chairegos de Cospeito, A Pastoriza e Castro de Rei, con 46.000 hectáreas.

"Somos o máis grande e estamos a piques de converternos tamén no mellor", asegura o seu presidente, Jaime González Penelas, que acaba de iniciar o seu segundo mandato á fronte da entidade que suma máis de dúas décadas de historia e onde o acompañan na directiva Marcos González e Juan Antonio Pena, vicepresidentes; Carlos Peteira, tesoureiro; Iván Expósito, vicetesoureiro; Mayra Rojo, secretaria, ademais de Adrián Rodríguez, Juan José Fernández e Jesús Paz, como vogais.

"Inicialmente eran tres tecores, pero unificáronse e por iso agora somos o máis grande da comunidade. Os terreos esténdense polos municipios de Cospeito, Castro de Rei, A Pastoriza e por unha parroquia de Vilalba, a de Xoibán", engade Jaime, dando máis cifras sobre a importancia que ten esta asociación privada sen ánimo de lucro que o que busca é "fomentar a práctica da caza e das actividades relacionadas con ela".

Actualmente conta con "749 socios numerarios e con 49 protectores", segundo indica o seu máximo responsable, explicando que a súa procedencia é diversa, e que aínda que a maioría é dos concellos nos que está asentado o tecor —un dos requisitos para acceder a ser membro da sociedade é ter un terreo en propiedade nalgún deles— ou de municipios próximos, tamén hai outros que viven en Lugo, na Coruña ou mesmo en Narón.

Campionato galego de cetrería onde Ramón Ferreiro, ao fondo, se proclamou gañador. EP

E as importantes cifras desta entidade alcanzan récords non só no tocante á extensión ou no volume de socios, senón tamén no maior número de cazadores afiliados á Federación Galega de Caza, que son "ao redor do 50% do total".

OFERTA. Grazas á ampla extensión e á diversidade dos terreos nos que está localizado —a paisaxe destaca pola súa marcada vocación agrogandeira, onde hai importantes zonas adicadas a pastos, intercaladas por bosques, e na zona norte, a orografía é máis montañosa e gana terreo a gandería en extensivo—, tamén a oferta para os afeccionados da caza é ampla con respecto a outras entidades similares.

Así, dentro dos seus dominios desenvólvense todo tipo de eventos, dende campionatos de España de rastro de xabarín —promoveron un co tecor O Polémico de Mondoñedo— a probas provinciais e galegas e mesmo a outras iniciativas en colaboración con outras entidades como poden ser as probas de adestramento ideadas xunto a Sociedade Canina Galega.

A todo isto súmase ademais a posibilidade de practicar caza maior e caza menor. E o tecor Terra Chá tamén dispón dunha zona libre e permanente dunhas 500 hectáreas dedicada á cetrería, unha disciplina que concedeu xa varios recoñecementos, como o colleitado por Ramon Ferreiro e o seu paxaro Nitro —un macho de harris—, que se proclamaron vencedores a nivel autónomico nunha proba disputada en Ordes.

Precisamente co obxectivo de explicar máis detalles sobre esta actividade, a da cetrería, así como sobre outros temas vinculados ao tecor e ao mundo da caza, dende a entidade programan visitas aos centros escolares da comarca para visibilizar o seu labor e trasladar información.

Estas charlas tamén van encamiñadas a que a entidade poida ter continuidade no futuro, para o que é imprescindible a implicación dos máis novos e o tan necesario relevo xeracional.

Neste sentido, o tecor Terra Chá é "un privilexiado", segundo confirma González Penelas, quen explica que aínda que a media de idade é bastante alta "aínda temos moitos socios no rango entre os 30 e os 50, polo que podemos considerarnos uns afortunados".

Membros da directiva nunha entrega solidaria ao comedor de Lugo. EP

En relación ao relevo xeracional, a tendencia, como no resto de Galicia e incluso de España, é que a afección pase de pais a fillos e, ante a ausencia de vínculos, o tecor Terra Chá teno claro e apostou por promover actividades que enganchen aos máis novos.

"Para nós é importante que os máis pequenos coñezan o compromiso que temos coa natureza ou a dualidade entre o cazador e o seu can ou o cazador e a súa ave", indica Jaime, quen nesa mesma liña de traballo, e de cara a cambiar a visión negativa que existe dentro da sociedade —o presidente recoñece que, como en todo, "tamén hai excepcións" pero que a mensaxe que se traslada á sociedade está en moitos casos "desvirtuada"—, tamén queren promover máis iniciativas para ao vindeiro ano.

"A idea é organizar algunha táboa redonda, ampliar charlas e promover cursos de caza fotográfica ou outras iniciativas novidosas relacionadas con esta disciplina", di o presidente do tecor Terra Chá, que entende que centralizando este tipo de actividades na comarca a súa entidade cumprirá co seu obxetivo de ser "a mellor".

E para chegar a esa mesma meta, a sociedade de cazadores chairega continuará promovendo outras iniciativas xa consolidadas, como a entrega solidaria de carne ao comedor San Froilán de Lugo ou o apoio aos agricultores que sofren as consecuencias do xabarín.

Seguirán tamén coa repoboación de perdices a finais deste mes de agosto, na que prevén facer unha solta de 7.000 —de esas cazaranse posteriormente unhas 3.500 ou 4.000, o resto quedarán para criar ou como alimento para os depredadores—.

Esta actividade ten un custo de "70.000 euros, o que supón o 75% do noso orzamento", explica Jaime, quen entende que isto é unha proba máis do amplo compromiso do tecor co medio ambiente.

Extensión: Un total de 39 tecores con preto de 200.000 hectáreas