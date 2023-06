Tecnoloxía punta contra calquera erro

"Montar un taller diferente cunha cadea completa de reparación que poida arranxar todo tipo de problemas e cubrir case o 100% de cousas que lle poidan pasar ou necesite un coche". Esta foi a motivación de José Pernas e do seu irmán Daniel para cumprir "un soño" e crear dende cero, coas súas propias mans, Terra Chá Motor, instalado no polígono Sete Pontes de Vilalba.

"O noso pai tivo toda a vida un taller na casa, e nós arranxamos coches dende hai moito tempo, traballamos en empresas do sector e temos estudos superiores de mecánica os dous", apunta José Pernas sobre o seu negocio, que sobresae por "reparar problemas que non poden arranxar noutros talleres, ou mesmo concesionarios, en coches de alta gama como Jaguar, Infiniti, Audi ou Mercedes", tendo, como el mesmo di, "case o 100% de reparacións difíciles logradas e efectuadas, sen case ningunha renuncia".

Isto fai que a día de hoxe conten con clientes de toda Galicia e doutras comunidades como poden ser Asturias ou León. "Algúns viñan porque llo dicían no concesionario, que nos chamaba para ver se podiamos detectar erros que eles non podían. Algún coche que parecía que non se ía poder usar máis está rodando", apunta o dono do negocio, que ve nisto unha das claves do seu taller.

Cal é o truco para solucionar problemas complexos e inusuais? O primeiro é ter "sempre as máquinas actualizadas e renovalas para que sempre sexan as de última xeración e se poidan adaptar ás últimas tecnoloxías do mercado automobilístico". Para isto, contan co último do mercado tanto en mecánica como en electrónica e en pintura -aliñador 3D, programas, laboratorio de pintura propio para acadar unha cor igual case ao 100%...-, e tamén son taller asociado dunha empresa madrileña "punteira no sector electrónico" e fan "reprogramacións electrónicas de vehículos e reparacións de centralitas, sistemas de Adblue ou de urea con garantía de por vida".

En formación continua con cursos específicos

Pero non só é ter as máquinas, senón tamén saber empregalas correctamente e coñecer os avances que se producen. Para iso, os dous irmáns están en continua formación en cursos específicos de automoción con profesionais do sector, o que lles permite ter os recursos necesarios para arranxar todos os problemas.

"Foi unha das cousas que tiñamos claras dende o primeiro momento, o de aprender continuamente. Ás veces estabamos once horas seguidas aquí, xa que cando rematabamos o servizo poñiámonos con cursos ou a probar nas máquinas", explica José, que engade que "hai semanas nas que empregamos os domingos para comentar casos moi complexos con outros especialistas para sacalos adiante".

Así, eles e os seus dous traballadores funden a modernidade e a tradición na súa forma de traballar. "Empregamos o último pero tamén aprendemos con noso pai como se traballaba antes, e combinámolas", di, e pon como exemplo que á hora de pintar os vehículos fano "como antigamente, quitando e lixando as pezas para despois darlles a cor, e que así dure dez ou 15 anos".

Para o futuro, Terra Chá Motor seguirase actualizando, como xa pasou coa súa área de compravenda, certificando o perfecto estado dos vehículos.