Técnicos vascos visitan la Serra do Xistral para conocer sus particularidades

El equipo del proyecto Life Oreka Mendian, del País Vasco, visita esta semana la Serra do Xistral para conocer sus particularidades y las actividades que se realizan en el marco del Life in Common Land —liderado por la Diputación de Lugo, en colaboración con las universidades de Santiago y A Coruña— para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de este entorno de interés comunitario, en el que destacan los hábitats dominados por las turberas y los uzales, así como las tareas tradicionales que se desarrollan en la zona, ligadas al ganado vacuno en extensivo.

Este miércoles, los participantes conocieron las áreas de Montouto (Abadín), A Balsa (Muras) y Frexulfe (O Valadouro), donde se adentraron en la técnica de roza y el funcionamiento de las comunidades de montes.

También se acercaron a Miñotos (Ourol) para observar los brezales y el manejo de los caballos por parte de los ganaderos. Este jueves, el grupo acudirá a Santo Tomé de Recaré y Vilacampa, en el municipio de O Valadouro.

El equipo conocerá las singularidades de la titularidad comunal de la tierra que, en el caso de Xistral, asciende a once mancomunidades de montes

El equipo del Life vasco, acompañado de representantes de las diputaciones de Guipúzcoa y Álava y de la Fundación Hazi, descubrirá las singularidades de la titularidad comunal de la tierra. En el Xistral hay un total de once mancomunidades vecinales que pertenecen, además de a los concellos ya mencionados, a Viveiro y Xove. Son A Balsa, Boimente, Cadramón, Frexulfe, Laxa Moura, Miñotos, Montouto, Tenente e Xistral, Santo Tomé de Recaré, Silán y Vilacampa.

La Diputación, en su afán por colaborar con las comunidades de montes, convocó una línea de ayudas "pioneira en España" para, según aseguran, "recoñecer e retribuír o traballo que levan feito os comuneiros e comuneiras a través da súa actividade gandeira para manter e mellorar os hábitats deste territorio seguindo un plan de xestión deseñado no marco do Life in Common Land".