Tecendo lazos interculturais

Visibilización, recoñecemento e respecto. Son os tres piares sobre os que se sostén a Primavera dos Pobos, un proxecto posto en marcha polo IES da Terra Chá de Castro de Ribeiras de Lea que busca poñer en valor todas as realidades culturais que conviven nas aulas deste centro educativo chairego.

A alma máter da iniciativa é a vicedirectora e profesora de Xeografía e Historia, Alexandra Cabana, quen quixo crear un proxecto con perspectiva de centro aproveitando as eivas que se foi atopando na súa misión formativa.

"Os contidos da Historia e da Xeografía tenden a ser moi eurocéntricos. Buscan explicar de onde vimos nós, a nosa propia realidade cultural, pero isto tende a invisibilizar outras", explica Alexandra, que coa Primavera dos Pobos busca rachar con esa problemática.

Para facelo, o primeiro paso foi prestar atención ao propio alumnado. Así foi como se percatou de que actualmente no instituto de Castro hai estudantes procedentes ou con raíces familiares noutros países europeos -como Lituania, Reino Unido, Portugal e Romanía-, africanos -Marrocos-, asiáticos -China- e americanos -Colombia e Brasil-.

"Reparei que temos representados catro dos cinco continentes habitados. Esta diversidade cultural ten que verse como unha fortaleza e non como un problema", sinala a vicedirectora do centro, que con esa premisa deseñou un proxecto no que se implicou a toda a comunidade educativa e co que comezaron a traballar duro á volta do Nadal.

Os alumnos tamén accederos a material bibliográfico dos diferentes países. M.M.

Unha das primeiras accións visibles foi conectar este proxecto con outro que se desenvolve tamén no IES da Terra Chá. Tutorías entre Iguais (TEI), no que está implicado alumnado de 1º e 3º da Eso, e que trata de detectar calquera tipo de acoso nas aulas. Esta iniciativa conta cun decálogo e un glosario do bo trato, que grazas á Primavera dos Pobos vaise traducir ás distintas linguas de orixe dos estudantes.

Para implicar tamén aos dos ciclos formativos de Actividades Agropecuarias e de Xestión Forestal e do Medio Ambiente, Alexandra, que ten interese pola botánica, decidiu que na imaxe representativa do proxecto estivesen presentes as árbores nacionais de cada un dos países de orixe -o argán de Marrocos, o carballo de Lituania, o ginkgo da China, a palma de cera de Colombia, o pau Brasil, a sobreira de Portugal, o teixo do Reino Unido e o tilo de Romanía-.

Algúns deles, concretamente os que se dan ben nestas latitudes, foron o agasallo que se entregou aos alumnos con motivo do Día do Libro, unha efeméride que se aproveitou para poñer a disposición dos rapaces os fondos da biblioteca do centro vencellados a estes países, dende guías de viaxe, literatura ou poesía e mesmo exemplares bilingües.

E aínda quedan máis propostas, xa que dende o centro queren promover charlas sobre a lingua chinesa e árabe, para as que contarán coa colaboración da Escola Oficial de Idiomas, e mesmo obradoiros gastronómicos nos que participarán tamén as familias.

"Queremos que este proxecto sirva para integrar e recoñecer, para poñer en valor o que lle debemos a outras culturas e para recrearnos na diferenza e comprometernos coa igualdade", conclúe Alexandra.